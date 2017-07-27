В 2017 году самарские родители называют детей именами Услада, Яросвет и Велеслава

Соотношение мальчиков и девочек составило 51,2% и 48,8%, соответственно. То есть мальчиков родилось на 2,4% больше, чем девочек. В 193 семьях родились близнецы, из них 192 двойни и 1 тройня.

— При этом в Самарской области сохраняется стабильная положительная динамика увеличения числа детей, рождённых в семьях вторыми и третьими. Наибольшее число актов о рождении в текущем году приходится именно на детей, родившихся в семье вторыми — более 41% (6968), первый ребёнок появился в 40% (6859), третий — 13,2% (2200), — подчеркнула руководитель управления записи актов гражданского состояния области Екатерина Мельник.

Популярными именами, которыми родители назвали своих детей стали: для мальчиков — Артём (455), Александр (388), Максим (310), Михаил (303); для девочек — София (363), Виктория (355), Анастасия (344), Анна (308).

Некоторые родители предпочли дать своим детям редкие (необычные) имена: девочкам — Клавдия, Велеслава, Лукерия, Матрёна, Милолика, Услада, Мальвина; мальчикам — Мефодий, Никон, Иоанн, Яросвет, Корней.

Что касается темы создания семьи, то в период с января по июль в регионе было заключено уже 8055 браков. Количество желающих вступить в брак увеличилось на 5,7%. Желание пожениться чаще всего возникало у мужчин и женщин в возрасте от 25 до 34 лет. 61 пара влюбленных решила не дожидаться совершеннолетия и уже заключила брак.

Также в Самарской области было зарегистрировано 590 интернациональных браков. Чаще всего регистрируют брак на территории региона граждане Республики Таджикистан (126 актов, 21,5%), на втором месте — браки с гражданами Азербайджанской Республики (105 актов, 17,9%), на третьем месте — браки с гражданами Украины (78 актов, 13,3%).

С гражданами стран дальнего зарубежья зарегистрировано 36 актов о заключении брака, в том числе с гражданами: Вьетнама (11), Италии (4), ФРГ, Турции (по 3), Франции, Сирии, Израиля, Египта (по 2), Болгарии, Бразилии, Ирана, КНР, Кореи, Перу, Швейцарии (по 1).