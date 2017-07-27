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14:45 (мск), источник: Publika.md

Из турецкого отеля внезапно выселили полтысячи отдыхающих

Почти пятьсот туристов, в том числе иностранных, были вынуждены покинуть расположенный в турецком городе Мармарис пятизвездочный отель Munamar Beach.

Источник: Publika.md

Причиной этого стали разногласия между собственником отеля и арендующей его туристической компанией.

Отель принадлежит семье шейха Катара Нассера Ахмеда Али Аль Тани. Их адвокаты вместе с судебными приставами прибыли в сюда вечером 26 июля, чтобы отстранить от управления отелем нынешнюю администрацию, сообщает Вести.

Как выяснилось, королевская семья приобрела отель в 2010 году, после чего передала его в аренду турецкой компании Güney Yıldızı Otelcilik за ежегодную плату в 1 миллион долларов. За два последних года в связи с туристическим кризисом за компанией накопился долг, в результате чего владельцы приняли решение разорвать договор аренды.

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