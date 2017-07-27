Из турецкого отеля внезапно выселили полтысячи отдыхающих

Как выяснилось, королевская семья приобрела отель в 2010 году, после чего передала его в аренду турецкой компании Güney Yıldızı Otelcilik за ежегодную плату в 1 миллион долларов. За два последних года в связи с туристическим кризисом за компанией накопился долг, в результате чего владельцы приняли решение разорвать договор аренды.