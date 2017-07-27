Как в Крыму отпразднуют День крещения Руси
Программа мероприятий на 28 июля 2017 по городам полуострова.
Программа мероприятий на 28 июля 2017 по городам полуострова.
СЕВАСТОПОЛЬ.
6.00 — крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от
07.00 — водосвятный молебен в
07.30 — встреча Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
08.00−10.30 — начало праздничного богослужения в
10.30 — торжественная церемония передачи иконы Божией Матери в дар
11.00 -13.00 — праздничный концерт на сцене Соборной площади.
11.00 — 13.00 — праздничная ярмарка на площади
12.00 — колокольный звон во всех храмах и монастырях Севастопольского благочиния «Благовест».
18.00 — концерт «Таврический благовест», организован
СИМФЕРОПОЛЬ.
C 7.00 до 11.30 в храмах и монастырях Симферопольской и Крымской епархии начнутся праздничные Божественные литургии и молебны.
12.00 — колокольный звон «Благовест».
До 29 июля на площади Ленина будет работать международная выставка «Мерная икона: история и современность», приуроченная столетнему юбилею Патриаршего служения на Руси.
До 26 августа в Крымском этнографическом музее будет представлена экспозиция фотовыставки «Православные храмы Крыма», посвященная празднованию Дня Крещения Руси.
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН.
18.00 — от храма Святителя Николая в п. Николаевка состоится крестный ход до пляжа базы отдыха Скиф, где будет совершен праздничный молебен, пройдут театрализованная историческая постановка и массовое купание в морских водах.
ЕВПАТОРИЯ.
10.00 — от
10.00 — в городской библиотеке им. Пушкина состоится лекция: «Князь Владимир. Крещение Руси».
11.00 — в Краеведческом музее открытие выставки древних икон.
АЛУШТА.
Будут проведены два крестных хода. Первый отправится в 18.30 из поселка Малореченское по морю на корабле к Алуште. Второй в это же время выйдет из храма Всех Крымских святых и Феодора Стратилата. Встретятся участники крестного хода на набережной Алушты, где будет совершен молебен перед иконой святого благоверного князя Владимира, после чего состоится городской праздничный концерт.
САКИ.
7.30 — Божественная Литургия. Молебен в воспоминание Крещения Руси.
12.00 — колокольный звон по всем храмам благочиния.
15.00 — встреча в Сакском музее, посвященная Крещению Руси.