Как в Крыму отпразднуют День крещения Руси

СЕВАСТОПОЛЬ.

6.00 — крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

07.00 — водосвятный молебен в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

07.30 — встреча Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

08.00−10.30 — начало праздничного богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, которое возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. По окончании Божественной литургии — крестный ход вокруг собора, молебен на главной площади Свято-Владимирского собора.

10.30 — торжественная церемония передачи иконы Божией Матери в дар Свято-Владимирскому собору фондом «100 икон».

11.00 -13.00 — праздничный концерт на сцене Соборной площади.

11.00 — 13.00 — праздничная ярмарка на площади Свято-Владимирского собора, полевая кухня.

12.00 — колокольный звон во всех храмах и монастырях Севастопольского благочиния «Благовест».

18.00 — концерт «Таврический благовест», организован музеем-заповедником «Херсонес Таврический», архиерейский (итальянский) дворик.

СИМФЕРОПОЛЬ.

C 7.00 до 11.30 в храмах и монастырях Симферопольской и Крымской епархии начнутся праздничные Божественные литургии и молебны.

12.00 — колокольный звон «Благовест».

До 29 июля на площади Ленина будет работать международная выставка «Мерная икона: история и современность», приуроченная столетнему юбилею Патриаршего служения на Руси.

До 26 августа в Крымском этнографическом музее будет представлена экспозиция фотовыставки «Православные храмы Крыма», посвященная празднованию Дня Крещения Руси.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН.

18.00 — от храма Святителя Николая в п. Николаевка состоится крестный ход до пляжа базы отдыха Скиф, где будет совершен праздничный молебен, пройдут театрализованная историческая постановка и массовое купание в морских водах.

ЕВПАТОРИЯ.

10.00 — от Свято-Николаевского собора по набережной Терешковой к пляжу Солярис пройдет Крестный ход. На пляже Солярис будет совершено Таинство Святого Крещения.

10.00 — в городской библиотеке им. Пушкина состоится лекция: «Князь Владимир. Крещение Руси».

11.00 — в Краеведческом музее открытие выставки древних икон.

АЛУШТА.

Будут проведены два крестных хода. Первый отправится в 18.30 из поселка Малореченское по морю на корабле к Алуште. Второй в это же время выйдет из храма Всех Крымских святых и Феодора Стратилата. Встретятся участники крестного хода на набережной Алушты, где будет совершен молебен перед иконой святого благоверного князя Владимира, после чего состоится городской праздничный концерт.

САКИ.

7.30 — Божественная Литургия. Молебен в воспоминание Крещения Руси.

12.00 — колокольный звон по всем храмам благочиния.