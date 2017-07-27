В ростовском зоопарке родился малыш гуанако

Малыша, как и всех животных, рожденных в этом году, назвали именем на последнюю букву алфавита — Януш. Кроме того, месяц назад на свет появился лань Янгул. Малыши пока содержатся вместе с мамами, которые заботятся о них, помогая окрепнуть. Как отмечают в зоопарке, в этом году в копытном отделе рождаются практически все мальчики.