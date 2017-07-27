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15:45 (мск), источник: Городской репортер

В ростовском зоопарке родился малыш гуанако

Неделю назад в ростовском зоопарке родился детеныш гуанако, сообщает пресс-служба учреждения.

Малыша, как и всех животных, рожденных в этом году, назвали именем на последнюю букву алфавита — Януш. Кроме того, месяц назад на свет появился лань Янгул. Малыши пока содержатся вместе с мамами, которые заботятся о них, помогая окрепнуть. Как отмечают в зоопарке, в этом году в копытном отделе рождаются практически все мальчики.

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