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15:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчане требуют не повышать стоимость проезда в автобусах и маршрутках

Петиция с требованием запретить ввод новых тарифов собрала уже более 700 подписей.

Источник: Аргументы и факты

Сбор подписей под петицией с требованием запретить планируемое в августе повышение стоимости проезда в автобусах и маршрутках донской столицы начался в интернете.

Ростовчанка Василина Хвостикова, разместившая петицию на сайте change.org, просит в ней городскую администрацию не позволять повышать тарифы, пока не изменятся условия, в которых вынуждены находиться пассажиры общественного транспорта.

«В маршрутках г. Ростов-на-Дону стабильны лишь три вещи: грязь, хамство водителей и несоблюдение правил ПДД. Множество раз в автобусах, например, были встречены неисправные терминалы. Водитель просто выгоняет из автобуса или заставляет искать наличные деньги», — отмечает жительница донской столицы.

На момент написания новости петицию подписали уже более 700 человек.

Напомним, в августе стоимость проезда в ростовских автобусах для пассажиров, оплачивающих его транспортными картами, планируется повысить на рубль — до 20 рублей. Наличными за поездку придется заплатить 25 рублей.

Проезд в маршрутке также подорожает до 25 рублей.

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