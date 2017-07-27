Ростовчане требуют не повышать стоимость проезда в автобусах и маршрутках
Петиция с требованием запретить ввод новых тарифов собрала уже более 700 подписей.
Петиция с требованием запретить ввод новых тарифов собрала уже более 700 подписей.
Сбор подписей под петицией с требованием запретить планируемое в августе повышение стоимости проезда в автобусах и маршрутках донской столицы начался в интернете.
Ростовчанка Василина Хвостикова, разместившая петицию на сайте change.org, просит в ней городскую администрацию не позволять повышать тарифы, пока не изменятся условия, в которых вынуждены находиться пассажиры общественного транспорта.
«В маршрутках г.
На момент написания новости петицию подписали уже более 700 человек.
Напомним, в августе стоимость проезда в ростовских автобусах для пассажиров, оплачивающих его транспортными картами, планируется повысить на рубль — до 20 рублей. Наличными за поездку придется заплатить 25 рублей.
Проезд в маршрутке также подорожает до 25 рублей.