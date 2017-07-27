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16:00 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре в ближайшие два дня установится аномальная жара

Отметки термометров поднимутся до 38−39 градусов.

Краснодар. 27 июля — Новая Кубань. Особенно жарко в городе будет в период с 14:00 до 17:00. По прогнозам синоптиков, в этот промежуток времени температура воздуха в краевой столице поднимется до 38−39 градусов. Такая же аномальная жара пришла в Сочи.

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В связи с этим ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю напоминает жителям и гостям региона об элементарных правилах безопасности. Так, экстренные службы просят граждан быть осторожными в обращении с огнем: в лесах запрещается пользоваться огнем вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костер следует на открытых площадках.

Также спасатели призывают население не забывать о собственном здоровье, которое ослабевает в условиях чрезмерно жаркой погоды. Так, рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы, пить больше воды и избегать палящего солнца.

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