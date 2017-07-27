В Краснодаре в ближайшие два дня установится аномальная жара

Краснодар. 27 июля — Новая Кубань. Особенно жарко в городе будет в период с 14:00 до 17:00. По прогнозам синоптиков, в этот промежуток времени температура воздуха в краевой столице поднимется до 38−39 градусов. Такая же аномальная жара пришла в Сочи.

Инфографика Как легче перенести жару Что делать, чтобы избежать солнечных ударов и перегревов.





В связи с этим ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю напоминает жителям и гостям региона об элементарных правилах безопасности. Так, экстренные службы просят граждан быть осторожными в обращении с огнем: в лесах запрещается пользоваться огнем вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костер следует на открытых площадках.