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15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

День ВМФ в 2017 году в Севастополе: репетиция парада

В Севастополе представили все новинки празднования Дня ВМФ 30 июля.

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НОВИНКИ В ПРОГРАММЕ.

Желающих попасть 27 июля на генеральную репетицию военно-морского парада по случаю празднования Дня ВМФ в Севастополе оказалось огромное количество. Народ собирался на Графской пристани с самого утра. Черноморцы в белоснежных кителях и таких же кристально чистых белых лаковых туфлях, с кортиками, сверкающими на солнце — выглядели торжественно и величественно, все как на подбор.

— Смотри, какой красивый дядя, — показывала молодая мамочка своему малышу, на вид, которому года 4.

— Я тоже хочу быть капитаном! — с завистью в глазах ответил малыш, разглядывая офицера Черноморского флота.

Служить на флоте в Севастополе мечтают многие мальчишки. Поэтому в городе русских моряков — Севастополе — День ВМФ один из любимых и важных праздников.

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— Я думаю зрителям понравится программа, которую мы подготовили, — рассказал заместитель командующего ЧФ по работе с личным составом Юрий Ореховский. — В этом году в параде впервые будет участвовать подводная лодка «Старый Оскол», сторожевой корабль «Адмирал Григорович», который за свою однолетнюю историю в составе Черноморского флота выполнил задачи 4-х боевых служб. Также впервые в параде будут участвовать противодиверсионные патрульные катера, летательные аппараты — истребители Су-30СМ, вертолеты КА-52, но все подробности лучше не раскрывать, а предлагаю увидеть своими глазами во время празднования Дня ВМФ в Севастополе 30 июля.

ГОСТЬ С БАЛТИКИ.

Всего в параде и во время генеральной репетиции участвовало порядка 20 кораблей и судов и такое же количество авиационной техники.

Корабли Черноморского флота выстроились в ряд в Севастопольской бухте. Красавцы — величественные и серьезные.

— Ого! Смотри, какой здоровый! — показывает рукой 12-летений мальчуган на учебный корабль «Перископ» Балтийского флота, который участвует в параде в качестве гостя. А после совершит переход на Балтийский флот с курсантами. Это его вторая задача — обеспечение практики курсантам морских институтов и военно-морских академий.

После парада кораблей зрители с удовольствием погрузились в историю возникновения Черноморского флота, о которой рассказали артисты Драмтеатра флота имени Лавренева в образах Александра Суворова, Федора Ушакова, Екатерины II и Григория Потемкина.

Колоритным было появление Екатерины Великой, которая высадилась из огромного деревянного корабля. Глядя на величественные корабли Черноморского флота осознаешь слова Григория Потемкина, что здесь вырастет флот- всем флотам флот!

ДЕВЧОНКИ ВИЗЖАЛИ ОТ «ГРАДА».

Приготовив фотоаппараты, присутствующие на генеральной репетиции зрители ждали начало военно-спортивного праздника, во время которого черноморцы демонстрируют отвагу, сноровку и боевую мощь, а также возможности техники.

И вот по морю, словно чайки, заскользили патрульные катера, легкокрылые машины, обладающие повышенной маневренностью.

Морские тральщики начали поиск и уничтожение мин, расчищая путь кораблям. Их морские дороги лежат среди мин, опасность ждет со всех сторон, но с поставленной задачей тральщики справились и путь для кораблей свободен.

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Как черный кит, заскользила по морю подводная лодка «Ростов-на Дону», которая первой поступила на Черноморский Флот. Ее длина 73 метра, 350 метров глубина погружения, автономность 45 суток.

С ревом по небу пронесли истребители СУ-27, предназначены для уничтожения цели в любых условиях — днем и ночью враг будет повержен.

От мощи пропеллера вертолетов Ка-27 в воде образовался круговорот, а зрителей оросили капли морской воды- в такую жару такой душ очень кстати. Хотя находились вертолеты в нескольких десятков метров от трибун. Чувствовалась неимоверная мощь!

Торпеды, огненные залпы с кораблей — от грохота взрывов закладывало в ушах, а некоторые на трибуне даже вздрагивали, но через секунду страх сменялся улыбкой- вот дают! — читалось в глазах у людей. Запах дыма и белоснежное облако от залпов окутало Севастопольскую бухту.

Девчонки на трибуне завизжали от страха и удовольствия одновременно, когда раздалось огневое подавление противодесантной обороны противника из артиллерийских установок «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град».

КЛАССИЧЕСКАЯ КУЛЬМИНАЦИЯ.

Завидев приближающихся морпехов ребятня восторженно стала перешептываться:

— Сейчас круто будет, я в прошлом году видел. Они так клево делают раз-раз, хопа и все, — в красках пытался описать боевые движения морских пехотинцев один из присутствующих на генеральной репетиции мальчишек.

Гордость флота — морская пехота продемонстрировала операцию по высадке морского десанта на побережье. К зоне высадки приближается большой десантный корабль «Цезарь Кунников» и десантный корабль «Азов». Захватывающее зрелище, когда из них выходят БТРы с морскими пехотинцами и скользят по воде, как рыбы. А ведь боевая масса этой техники — 13,6 тонн!

Одной из задач стало также освобождение судна «Петр Градов» от террористов. И здесь морпехи, которые лучшие и на воде и на суше показали доблесть и отвагу.

Завершающим аккордом стала группа буксиров на воде.

Не каждый день можно увидеть, как словно на танцполе вальсируют огромные неповоротливые с первого взгляда буксиры РБ 365 РБ 412 и РБ 389 и причем под классическую музыку. Некоторые из зрителей не удержались и крикнули: Браво! Действительно- трогательное и красивое зрелище.

Праздник фонтанов на воде — это надо смотреть и любоваться. И такая возможность представится всем желающим 30 июля, когда во всех флотских городах России будут масштабно День ВМФ.

Празднование Дня ВМФ в Севастополе будет идет с 27 по 30 июля.

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