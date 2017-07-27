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16:09 (мск), источник: Калининград.Ru

Житель региона выплатил 180 тысяч долга после ограничения выезда за границу

Мужчина уволился с работы и не реагировал на вызовы пристава.

Источник: Калининград.Ru

Житель Гвардейского округа выплатил крупный долг по кредиту после ограничения выезда за границу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

Мужчина из Гвардейского округа взял кредит в одном из банков областного центра. Однако через некоторое время он перестал вносить деньги, и долг достиг 180 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с клиента финансовой организации невыплаченные средства, но житель региона не исполнил это решение.

Должник уклонялся от явки на приём к приставу-исполнителю и даже после нарочного вручения извещения о явке на приём в отделе он не появился. Приставы в принудительном порядке начали взыскивать денежные средства с заработной платы должника, а он, в свою очередь, уволился с работы и о новых местах своего трудоустройства не сообщал, считая, что таким образом сможет «замести свои следы», — рассказали в ведомстве.

Впоследствии сотрудники ФССП выяснили, что мужчина часто выезжает за границу по работе, и ограничили ему право покидать пределы страны. Через несколько дней мужчина полностью оплатил задолженность и семь процентов исполнительского сбора от суммы долга. После этого жителю региона открыли право выезда за рубеж.

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