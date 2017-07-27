Житель региона выплатил 180 тысяч долга после ограничения выезда за границу
Мужчина уволился с работы и не реагировал на вызовы пристава.
Мужчина уволился с работы и не реагировал на вызовы пристава.
Житель Гвардейского округа выплатил крупный долг по кредиту после ограничения выезда за границу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Мужчина из Гвардейского округа взял кредит в одном из банков областного центра. Однако через некоторое время он перестал вносить деньги, и долг достиг 180 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с клиента финансовой организации невыплаченные средства, но житель региона не исполнил это решение.
Должник уклонялся от явки на приём к
Впоследствии сотрудники ФССП выяснили, что мужчина часто выезжает за границу по работе, и ограничили ему право покидать пределы страны. Через несколько дней мужчина полностью оплатил задолженность и семь процентов исполнительского сбора от суммы долга. После этого жителю региона открыли право выезда за рубеж.