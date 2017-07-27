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18:27 (мск), источник: Индикатор

Генетики заставили хризантему посинеть

Два новых гена в геноме хризантемы помогли цветку посинеть.

Соцветия хризантемы чаще всего бывают розового, желтого и красного цветов. Однако ученые смогли создать новый оттенок, для чего они добавили в геном цветка всего два гена. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

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В природе нередко встречаются растения голубого оттенка, но среди садовых цветов чистый синий цвет — редкость.

Японские исследователи в течение многих лет пытались воссоздать голубые и фиолетовые оттенки роз и гвоздик, но столкнулись с рядом сложностей. Полевые и лесные цветы синего цвета генетически слабо связаны с растениями, которые используют для создания букетов и цветочных композиций.

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Растения с ярко-синими цветками экспрессируют (то есть переводят наследственную информацию ДНК в РНК) очень много генов, которые отвечают за образование пигмента дельфинидина, придающего цветкам синюю окраску. Соответственно, чтобы сделать синей хризантему или любой другой изначально несиний цветок, нужно найти нужный ген и добавить его в растение.

Нанобу Нода, один из авторов исследования, в 2013 году обнаружил, что добавление гена из колокольчика среднего (Campánula médium) в ДНК хризантем позволило получить ярко-фиолетовый цвет. В нынешнем исследовании ученый и его коллеги предположили, что синий цвет обеспечивается другими генами, но оказалось, что достаточно было к модифицированному геному добавить всего один ген растения клитория тройчатая (Clitoria ternatea). В результате два новых гена изменили молекулярную структуру антоциана в хризантеме, и цветок посинел.

В будущем этот подход можно будет применить для модификации других растений, например, лилий и гвоздик.

Комментарии
1
Дмитрий IV
Есть способ проще - ставим цветок в вазу с самогоном, и ждем посинения
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