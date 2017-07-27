Генетики заставили хризантему посинеть
Два новых гена в геноме хризантемы помогли цветку посинеть.
Два новых гена в геноме хризантемы помогли цветку посинеть.
Соцветия хризантемы чаще всего бывают розового, желтого и красного цветов. Однако ученые смогли создать новый оттенок, для чего они добавили в геном цветка всего два гена. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.
Японские исследователи в течение многих лет пытались воссоздать голубые и фиолетовые оттенки роз и гвоздик, но столкнулись с рядом сложностей. Полевые и лесные цветы синего цвета генетически слабо связаны с растениями, которые используют для создания букетов и цветочных композиций.
Растения с
Нанобу Нода, один из авторов исследования, в 2013 году обнаружил, что добавление гена из колокольчика среднего (Campánula médium) в ДНК хризантем позволило получить
В будущем этот подход можно будет применить для модификации других растений, например, лилий и гвоздик.