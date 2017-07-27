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17:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Погорельцы Бубновки в Приангарье начали переезжать в новые квартиры

На эти цели из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Погорельцы Бубновки Иркутской области начали переезжать в новые квартиры сегодня, 27 июля. Об этом на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области заявил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Руководил совещанием в режиме видеоконференцсвязи первый заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России Игорь Киржаков совместно с заместителем председателя правительства Иркутской области Русланом Болотовым, начальником Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентином Нелюбовым, которые находились в Иркутске. Всего на обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

По словам Владимира Родионова, правительство Иркутской области оказывает материальную помощь пострадавшему населению в связи с пожарами в апреле и мае 2017 года.

12 июля выдана первая партия свидетельств на получение единовременных денежных выплат 32-м семьям, уже заключены 10 договоров купли — продажи и предоставлены для регистрации жилых помещений на сумму 14,5 млн рублей. В настоящее время одна семья переехала в новую квартиру. Работа по сбору документов для получения единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений продолжается. На обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.

«Первая партия сертификатов выдана, почти все выплаты произведены, но до сих пор Федерацией не определен порядок передачи средств на оставшиеся сертификаты. В начале июля заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак личным поручением определил десятидневный срок, на согласование документа, но на сегодняшний день прошло уже 25 суток. Минстроем Иркутской области этот порядок был согласован за один день. Документ до сих пор не подписан в министерстве финансов РФ. Причина — цена кв. метра и площадь предоставляемых помещений. Мы говорим, что все должно быть прописано в рамках порядка выдачи компенсаций, который будет действовать при закрытии Бубновки, права всех переселяемых жителей должны быть соблюдены», — проинформировал Руслан Болотов Игоря Киржакова.

Зампред регионального правительства отметил, что в настоящее время исполняющий обязанности губернатора — председатель правительства Иркутской области Александр Битаров подписал письмо на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой в ближайшее время разрешить эту ситуацию.

Владимир Родионов отметил, что во время пожаров весной текущего года в пяти населенных пунктах Иркутской области было уничтожено 76 жилых домов и поврежден один дом в Саянске. Там проживало 425 человек, из них 100 детей.

Из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий правительству Иркутской области выделено около 50 млн рублей. На основании представленных документов признаны пострадавшими 372 человека. Им выплачена единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей на общую сумму 3,7 млн рублей. 372 человека получили финансовую помощь в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости по 100 тысяч рублей на общую сумму 37, 2 млн рублей.

В настоящее время полностью восстановлен поврежденный огнем многоквартирный жилой дом в Саянске и жильем обеспечены 33 семьи. Правительством Иркутской области подготовлены документы для перечисления Минфином России единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости 53-м гражданам в Саянске на общую сумму 530 тысяч рублей.

Из областной казны всего осуществлены выплаты 417-ми пострадавшим на сумму 30,9 млн рублей.

Как сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, чтобы облегчить поиск подходящих жилых помещений был предоставлен список из более 400 квартир и домов, в различных населенных пунктах Иркутской области, что намного превышает необходимое количество требуемого жилья и облегчает выбор для переселения.

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