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16:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

«День соседа» отпразднуют в Нижнем Новгороде

Жители смогут в уютной обстановке обсудить общие проблемы, познакомиться с соседями и укрепить добрососедские отношения между домами.

«День соседа» отпразднуют в Нижнем Новгороде 28 июля, сообщает городская администрация. Праздник начнется в 17.00 в микрорайоне «Сортировочный» Канавинского района. Он приурочен к празднованию 89-летия Канавинского района. Поздравить микрорайон приедет первый заместитель главы администрации района Михаил Шаров.

Для всех гостей пройдут мастер-классы по карвингу, состоится конкурс частушек, выступления гармонистов и творческих коллективов. Жители смогут в уютной обстановке обсудить общие проблемы, познакомиться с соседями и укрепить добрососедские отношения между домами.

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