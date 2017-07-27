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15:42 (мск), источник: Lenta.Ru

После мемов с Кейджем казахстанский министр решил дарить чапаны всем гостям

Казахстанские чиновники будут дарить национальные костюмы всем гостям министерства информации и коммуникаций после распространившихся в сети мемов с голливудским актером Николасом Кейджем. Об этом заявил глава ведомства Даурен Абаев, сообщает в четверг, 27 июля, Sputnik Казахстан.

«Мне кажется, это гениальная, красивая традиция нашего народа, которая благодаря, я думаю, выражению лица актера превратилась в мем», — заявил министр. Он добавил, что не видит в этом абсолютно ничего плохого.

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По словам Абаева, «теперь каждому нашему гостю, который посещает наше министерство информации и коммуникаций, мы будем дарить только чапаны».

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Ранее Кейдж предложил казахстанским режиссерам снять фильм с участием американских знаменитостей. Артист считает, что история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате.

Кейдж посетил прошедший в Астане кинофестиваль «Евразия». Мемом стал его совместный снимок с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой. Пользователи сети удивились странному выражению лица актера и предположили, что он перепил кумыса.

Николас Кейдж — американский актер, продюсер и режиссер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Получил известность благодаря фильмам «Покидая Лас-Вегас», «Угнать за 60 секунд», «Скала» и «Воздушная тюрьма».

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