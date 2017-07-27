На трассах «Дон» и «Кавказ» до конца 2017 года установят зарядки для электромобилей
До конца 2017 года на федеральных трассах «Дон» и «Кавказ» появится 12 зарядных станций для электромобилей.
До конца 2017 года на федеральных трассах «Дон» и «Кавказ» появится 12 зарядных станций для электромобилей.
Устройства будут установлены в рамках комплексного проекта «Электо». Зарядки будут универсальными и подойдут для любых электрокаров.
«Станции “Микрон молния” мощностью 50 кВт будут совместимы со всеми электрическими транспортными средствами. Благодаря высокой мощности станции смогут обеспечить до 80% зарядки автомобиля за полчаса. Их будут производить на предприятии Ростеха, входящем в объединенный холдинг “Росэлектроника— КПЗ “Каскад””», — передает ТАСС со ссылкой на представителей концерна.
Проект «Электо» реализуется совместно Ростехом, «Россетями», «Рено России» и администрацией Краснодарского края. В рамках него предусматривается развитие городской инфраструктуры: запуск такси и системы каршеринга на базе электромобилей. Стоимость проекта составит 1,3 млрд рублей.
Первые 12 зарядных станций откроются до конца года. Всего в рамках проекта будет построено 100 станций — в Краснодаре, Тамани, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Горячем Ключе и Адлере.
Как сообщали Юга.ру, ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев пообещал установить первые зарядные станции для электромобилей в конце июля 2017 года.