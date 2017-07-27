На трассах «Дон» и «Кавказ» до конца 2017 года установят зарядки для электромобилей

Устройства будут установлены в рамках комплексного проекта «Электо». Зарядки будут универсальными и подойдут для любых электрокаров.



«Станции “Микрон молния” мощностью 50 кВт будут совместимы со всеми электрическими транспортными средствами. Благодаря высокой мощности станции смогут обеспечить до 80% зарядки автомобиля за полчаса. Их будут производить на предприятии Ростеха, входящем в объединенный холдинг “Росэлектроника— КПЗ “Каскад””», — передает ТАСС со ссылкой на представителей концерна.