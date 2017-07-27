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18:00 (мск), источник: Volga News

В Самарской области воздух местами прогреется до +34°C

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе жаркую погоду.

В пятницу, 28 июля, ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит 13… 18 °C. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется от 28 до 33 °C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

В субботу, 29 июля, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Столбик термометра ночью покажет 17… 22 °C, днем — 29… 34 °C.

В воскресенье, 30 июля, ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 17… 22 °C. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Столбик термометра поднимется от 29 до 34 °C. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

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