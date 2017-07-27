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16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии заблокировали два сайта-анонимайзера

Ресурсом пользовались жители Благовещенского района республики.

Благовещенской межрайонной прокуратуре удалось закрыть два сайта-анонимайзера: с помощью подобных ресурсов местные жители имели анонимный доступ к некоторым сайтам, а также могли менять адреса пользователей.

Зачастую такие сайты используют не с самыми благими намерениями: через них продают или покупают наркотики или реализуют мошеннические схемы. Впрочем, в данном случае доказательств какого-либо злого умысла не нашлось. Тем не менее, такие сайты подлежат блокировке.

-В настоящее время судебные решения направлены в Роскомнадзор для ограничения доступа к анонимайзерам, — уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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