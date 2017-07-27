В Башкирии заблокировали два сайта-анонимайзера

Благовещенской межрайонной прокуратуре удалось закрыть два сайта-анонимайзера: с помощью подобных ресурсов местные жители имели анонимный доступ к некоторым сайтам, а также могли менять адреса пользователей.

Зачастую такие сайты используют не с самыми благими намерениями: через них продают или покупают наркотики или реализуют мошеннические схемы. Впрочем, в данном случае доказательств какого-либо злого умысла не нашлось. Тем не менее, такие сайты подлежат блокировке.