Жители Кубани всерьез заинтересовались дальневосточным гектаром

Дальний Восток суров климатом, но, похоже, очень доброжелателен к гостям. Его земли продолжают интересовать россиян. На первых местах в пятерке самых активных регионов Москва и Московская область, затем Санкт-Петербург и Свердловская область, а замыкает список Кубань.

Удивительно, что активность проявляют сочинцы. Видимо море и солнце уже пригляделись — тянет в тайгу. Стать дальневосточными фермерами хотят шесть семей. Через какие тернии и к каким звездам стремятся те, кто готов поменять Сочи на Якутию, — узнаем в сюжете Анжелики Козловой.