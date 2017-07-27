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16:11 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Жители Кубани всерьез заинтересовались дальневосточным гектаром

По последним данным, наш регион — в пятерке лидеров по распределению земель Дальнего Востока.

Источник: ГТРК «Кубань»

Дальний Восток суров климатом, но, похоже, очень доброжелателен к гостям. Его земли продолжают интересовать россиян. На первых местах в пятерке самых активных регионов Москва и Московская область, затем Санкт-Петербург и Свердловская область, а замыкает список Кубань.

Удивительно, что активность проявляют сочинцы. Видимо море и солнце уже пригляделись — тянет в тайгу. Стать дальневосточными фермерами хотят шесть семей. Через какие тернии и к каким звездам стремятся те, кто готов поменять Сочи на Якутию, — узнаем в сюжете Анжелики Козловой.

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