Военных подключат к патрулированию улиц в помощь милиции

«Не скажу, что у нас с дисциплиной все в порядке», — отметил президент. Тем не менее, сравнивая ситуацию в Беларуси с ситуацией в других странах, подчеркнул важность того, что в Беларуси «люди живут в спокойной, безопасной обстановке, где на запросы людей отвечает власть».

«В основе этого лежит дисциплина, — убежден Александр Лукашенко. — Я не скажу, что мы достигли верха в этом плане, поэтому дисциплина — вопрос номер один. Особенно это зависит от силового блока, от поведения военнослужащих, людей в погонах». Он обратил внимание, что они должны контролировать обстановку, в том числе на улицах: «Им до всего должно быть дело — до движения транспорта, перемещения людей, оказания помощи, если в этом возникает необходимость. Мы должны демонстрировать перед людьми, что мы не зря едим хлеб. Ведь мы на их деньги существуем».