В Уфе нашлась пропавшая по пути на работу 37-летняя Людмила Карпова

Напомним, женщина пропала в прошлый вторник, 18 июля, чем немало перепугала свою дочь. «Мама ушла на работу. Мы живем на бульваре Ибрагимова, ее работа находится там же. До работы она так и не дошла. До 20-го числа ее сотовый телефон оставался включенным, но трубку никто не брал, потом и он отключился», — рассказала нам тогда дочь потерявшейся.