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16:14 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе нашлась пропавшая по пути на работу 37-летняя Людмила Карпова

В Уфе благополучно нашлась пропавшая без вести на прошлой неделе 37-летняя Людмила Карпова.

Напомним, женщина пропала в прошлый вторник, 18 июля, чем немало перепугала свою дочь. «Мама ушла на работу. Мы живем на бульваре Ибрагимова, ее работа находится там же. До работы она так и не дошла. До 20-го числа ее сотовый телефон оставался включенным, но трубку никто не брал, потом и он отключился», — рассказала нам тогда дочь потерявшейся.

Связаться с девушкой, чтобы выяснить подробности, пока не удается.

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