Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может начаться с 15 сентября

Как сообщает пресс-служба главы администрации города, традиционно теплосетевой комплекс должен быть полностью готов к пуску тепла к середине сентября, но для успешного входа в отопительный сезон ресурсоснабжающие предприятия и обслуживающие жилые дома управляющие компании и ТСЖ стараются закончить основные работы уже к 1 сентября.

Генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников доложил, что в этом году запланированы работы на 41 км теплотрасс. 23 км из них будут полностью переложены или построены заново. Одна из таких теплотрасс — 30 метров магистрального трубопровода на улице Ковалихинская, — которая снабжает теплом жилые дома, школы и детские сады. Решение о замене труб было принято после инцидентов, которые произошли здесь прошлой зимой, а также по итогам лабораторного обследования.

«Нам пришлось перекрывать участок дороги по улице Ковалихинская. Труба важная, от нее запитано больше 200 жилых домов. Работаем полный световой день. Думаю, что к 10 августа мы все закончим на этом объекте», — сообщил Александр Котельников.

На насосной подкачивающей станции, которую также проверил глава администрации города, идет замена насосов: вместо восьми установлено девять, также обновлены шкафы управления, силовые трансформаторы, питающие кабели и другое оборудование, необходимое для стабильной работы насосной станции. А всего в этом году на котельных и тепловых пунктах «Теплоэнерго» будет капитально отремонтировано около 200 единиц оборудования — четыре котла, 15 дымовых труб, три водоподогревателя, 13 аккумуляторных баков, 27 насосов.

«Благодаря тому, что ДУКи и теплоснабжающие компании договорились о совместных действиях во время летней ремонтной кампании, уже несколько лет подряд пуск отопительного сезона в Нижнем Новгороде проходит плавно и без нештатных ситуаций. В этом году из-за холодной весны и возобновления подачи тепла ремонтная кампания началась на месяц позже. Пришлось работать больше: в две смены, без выходных. Но сейчас ремонт идет по графику, к 15 сентября рассчитываем заполнить системы водой и планово начать отопительный сезон, в зависимости от погодных условий», — подвел итоги проверки Сергей Белов.