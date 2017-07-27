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16:18 (мск), источник: Tengrinews

Никита Пресняков женился

Никита Пресняков женился, передает Tengrinews.kz. Этой новостью молодой музыкант поделился на своей странице в Instagram.

Источник: Tengrinews

Музыкант опубликовал на своей странице фотографию со своей невестой Аленой Красновой и подписал ее одним предложением:

«Вот и настал этот счастливый день

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Ранее сообщались подробности предстоящей свадьбы внука Аллы Пугачевой. Предложение своей возлюбленной Никита сделал за несколько дней до ее дня рождения, который Алена Краснова отмечает 8 марта. Родственники с радостью восприняли весть о помолвке и скорой брачной церемонии. В СМИ отмечалось, что невесту Никиты вся родня знает буквально с пеленок. Алла Пугачева и родители Алены — соседи по даче. Но только три года назад Никита разглядел в Алене девушку своей мечты.

Отметим, что до нее Пресняков младший встречался с казахстанкой Аидой Калиевой. Они познакомились в Нью-Йорке. Впервые пара появилась на публике вместе в 2010 году на премьере нового фильма Тимура Бекмамбетова. В Сети ходило множество слухов о том, что Никита Пресняков и Аида Калиева вот-вот поженятся, однако молодой человек подтвердил информацию о помолвке только в апреле 2013 года. О расставании Калиевой и Преснякова стало известно летом 2014 года.

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