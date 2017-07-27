Никита Пресняков женился
Никита Пресняков женился, передает Tengrinews.kz. Этой новостью молодой музыкант поделился на своей странице в Instagram.
Никита Пресняков женился, передает Tengrinews.kz. Этой новостью молодой музыкант поделился на своей странице в Instagram.
Музыкант опубликовал на своей странице фотографию со своей невестой Аленой Красновой и подписал ее одним предложением:
«Вот и настал этот счастливый день!»
Ранее сообщались подробности предстоящей свадьбы внука Аллы Пугачевой. Предложение своей возлюбленной Никита сделал за несколько дней до ее дня рождения, который Алена Краснова отмечает 8 марта. Родственники с радостью восприняли весть о помолвке и скорой брачной церемонии. В СМИ отмечалось, что невесту Никиты вся родня знает буквально с пеленок. Алла Пугачева и родители Алены — соседи по даче. Но только три года назад Никита разглядел в Алене девушку своей мечты.
Отметим, что до нее Пресняков младший встречался с казахстанкой Аидой Калиевой. Они познакомились в