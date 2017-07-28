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13:15 (мск), источник: Газета.Ру

Учитель: сцена с голой грудью не является эротической

Режиссер Алексей Учитель отказался убирать из фильма «Матильда» сцены с обнаженной грудью героини, передает агентство городских новостей «Москва».

«Естественно, конечно, я не буду вносить правки. Та же сцена с голой грудью не является эротической. Я не хочу это обсуждать, никаких правок вноситься не будет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава Общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло призвал Учителя сократить количество «голливудских» сцен в фильме «Матильда».

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