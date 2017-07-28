Учитель: сцена с голой грудью не является эротической
Режиссер Алексей Учитель отказался убирать из фильма «Матильда» сцены с обнаженной грудью героини, передает агентство городских новостей «Москва».
Режиссер Алексей Учитель отказался убирать из фильма «Матильда» сцены с обнаженной грудью героини, передает агентство городских новостей «Москва».
«Естественно, конечно, я не буду вносить правки. Та же сцена с голой грудью не является эротической. Я не хочу это обсуждать, никаких правок вноситься не будет», — сказал он.
Ранее сообщалось, что глава Общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло призвал Учителя сократить количество «голливудских» сцен в фильме «Матильда».