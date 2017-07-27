Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на Украине требуют вернуть торговлю с Россией
В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Путин назвал цель военных учений России и Китая
В России рухнул спрос на жилье
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Европейцев удивил гигантский размер ракетоносца РФ – СМИ
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
18:01 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарские скверы могут благоустроить по проектам горожан

Открытый городской конкурс на лучшую концепцию благоустройства парков, скверов и зеленых зон стартовал в начале 2017 года. Накануне в мэрии подвели итоги и наградили победителей.

«В проектах содержатся интересные идеи развития городских пространств. Эскизные работы студентов краснодарских вузов оценивала муниципальная конкурсная комиссия, затем на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара прошло открытое голосование. По итогам определены победители», — пояснил главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

На конкурс прислали 98 заявок и представили 35 конкурсных работ по облагораживанию 27 территорий. Каждая работа проходила пять критериев отбора: художественное исполнение, возможность реализации, ориентировочная стоимость воплощения идеи в жизнь, соответствие окружающей архитектурно-градостроительной среде и сочетание малых архитектурных форм.

Голосование прошло в несколько этапов, отметили в пресс-службе администрации Краснодара. Первое место заняли Екатерина Демкина и Дарья Петанова с проектом благоустройства Молодежного сквера. Бульвар Героев Разведчиков по эскизу Оксаны Кристы, Анны Аникиной и Серго Попова получил второе место. На третьем месте оказалась Юлия Блиндер с ее проектом зеленой зоны в Московском микрорайоне.
Победители получат почетные грамоты, а участники — благодарственные письма.

Работы победителей могут стать основой проектов благоустройства зеленых зон Краснодара.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Армен Джигарханян переезжает в новую квартиру за 30 млн
На Старом Арбате таинственная блондинка поцеловала Путина (видео)
Путин: Невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении России
Легенда советского спорта Валерий Маслов умер на 78-м году жизни
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
В Киеве сторонники Саакашвили подрались с полицией
Основатель Amazon стал самым богатым бизнесменом мира
Хиллари Клинтон выпустит книгу о поражении на выборах президента
В ОП подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Спорт
Переход Неймара: свет в конце тоннеля, ведущего в Париж Французские СМИ утверждают — все детали контракта бразильского футболиста с «ПСЖ» согласованы
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь