Краснодарские скверы могут благоустроить по проектам горожан

«В проектах содержатся интересные идеи развития городских пространств. Эскизные работы студентов краснодарских вузов оценивала муниципальная конкурсная комиссия, затем на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара прошло открытое голосование. По итогам определены победители», — пояснил главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок.

На конкурс прислали 98 заявок и представили 35 конкурсных работ по облагораживанию 27 территорий. Каждая работа проходила пять критериев отбора: художественное исполнение, возможность реализации, ориентировочная стоимость воплощения идеи в жизнь, соответствие окружающей архитектурно-градостроительной среде и сочетание малых архитектурных форм.

Голосование прошло в несколько этапов, отметили в пресс-службе администрации Краснодара. Первое место заняли Екатерина Демкина и Дарья Петанова с проектом благоустройства Молодежного сквера. Бульвар Героев Разведчиков по эскизу Оксаны Кристы, Анны Аникиной и Серго Попова получил второе место. На третьем месте оказалась Юлия Блиндер с ее проектом зеленой зоны в Московском микрорайоне.

Победители получат почетные грамоты, а участники — благодарственные письма.