Краснодарские скверы могут благоустроить по проектам горожан
Открытый городской конкурс на лучшую концепцию благоустройства парков, скверов и зеленых зон стартовал в начале 2017 года. Накануне в мэрии подвели итоги и наградили победителей.
Открытый городской конкурс на лучшую концепцию благоустройства парков, скверов и зеленых зон стартовал в начале 2017 года. Накануне в мэрии подвели итоги и наградили победителей.
«В проектах содержатся интересные идеи развития городских пространств. Эскизные работы студентов краснодарских вузов оценивала муниципальная конкурсная комиссия, затем на официальном
На конкурс прислали 98 заявок и представили 35 конкурсных работ по облагораживанию 27 территорий. Каждая работа проходила пять критериев отбора: художественное исполнение, возможность реализации, ориентировочная стоимость воплощения идеи в жизнь, соответствие окружающей
Голосование прошло в несколько этапов, отметили в
Победители получат почетные грамоты, а участники — благодарственные письма.
Работы победителей могут стать основой проектов благоустройства зеленых зон Краснодара.