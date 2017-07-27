Уложенную в Калининграде московскую тактильную плитку поменяют из-за низкого качества

Источник: Клопс.ru

В администрации Калининграда планируют заменить тактильную плитку, которая пришла в негодность. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы комитета городского хозяйства мэрии Юрий Кондратьев.

По словам чиновника, уложенная городе плитка закупалась в Москве. Она оказалась хуже, чем ожидалось.

«Плитка на многих участках уже разбилась, она не такая плотная, как тротуарная, к тому же больше по объёму. Уборочная техника разрушает её», — отметил Кондратьев.

По его словам, раньше тактильную плитку закупали в Москве, так как не было других предложений. Сейчас ведутся переговоры с другими производителями, в том числе и калининградскими. Кондратьев пообещал, что для удобства маломобильных групп населения, в тех местах, где дорожки разрушены, они будут заменены.