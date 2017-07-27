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18:06 (мск), источник: Клопс.ru

Уложенную в Калининграде московскую тактильную плитку поменяют из-за низкого качества

Раньше тактильную плитку закупали в Москве, так как не было других предложений. Сейчас ведутся переговоры с другими производителями, в том числе и калининградскими.

Источник: Клопс.ru

В администрации Калининграда планируют заменить тактильную плитку, которая пришла в негодность. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы комитета городского хозяйства мэрии Юрий Кондратьев.

По словам чиновника, уложенная городе плитка закупалась в Москве. Она оказалась хуже, чем ожидалось.

«Плитка на многих участках уже разбилась, она не такая плотная, как тротуарная, к тому же больше по объёму. Уборочная техника разрушает её», — отметил Кондратьев.

По его словам, раньше тактильную плитку закупали в Москве, так как не было других предложений. Сейчас ведутся переговоры с другими производителями, в том числе и калининградскими. Кондратьев пообещал, что для удобства маломобильных групп населения, в тех местах, где дорожки разрушены, они будут заменены.

Тактильную плитку в Калининграде начали укладывать в 2013 году. Она предназначается для незрячих пешеходов. Рифлёные указатели на плитке помогают людям с ослабленным зрением ориентироваться в пространстве. Они передают информацию о направлении движения и предупреждают о препятствиях. Кроме того, на нескольких перекрестках Калининграда функционируют светофоры со специальным устройством, которое голосом сообщает, можно выходить на переход или нет.

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