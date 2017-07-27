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16:47 (мск), источник: Sputnik.by

В Беларуси впервые нашли полностью сохранившиеся «молоты Тора»

До сих пор в Беларуси не находили полностью сохранившиеся мужские украшения викингов, так называемые «молоты Тора».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Три «молота Тора» IX—X вв.еков найдены в археологическом комплексе Кордон в Шумилинском районе, сообщил руководитель археологической практики истфака БГУ Виталий Сидорович.

По его словам, это уникальная для Беларуси находка сделана студентами истфака во время археологической экспедиции Института истории НАН Беларуси на археологическом памятнике «эпохи викингов».

Виталий Сидорович пояснил, что до сих пор в Беларуси не находили полностью сохранившиеся мужские украшения викингов, так называемые «молоты Тора». Находки были изготовлены в Скандинавии из железа приблизительно в IX — начале X века.

Археолог объяснил, что в то время расширялась мода на них, так как таким образом викинги, которые были язычниками по вероисповеданию, противопоставляли себя христианам.

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