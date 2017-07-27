Стихия разбушевалась: в Молдове выпал крупный град
Лишь только вступило в силу предупреждение метеорологов, как тут же стали появляться снимки разгула стихии.
Лишь только вступило в силу предупреждение метеорологов, как тут же стали появляться снимки разгула стихии.
КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В районе
Судя по размещенным в сети снимкам, диаметр некоторых градин достигает нескольких сантиметров.
«Желтый код» метоопасности действует с 14.30 и продлится до 18.00 пятницы. В этот период в Молдове сохранится нестабильная погода. Ожидаются грозовые дожди, местами ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15−20 метров в секунду.