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16:45 (мск), источник: Sputnik.md

Стихия разбушевалась: в Молдове выпал крупный град

Лишь только вступило в силу предупреждение метеорологов, как тут же стали появляться снимки разгула стихии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В районе Штефан-Водэ в четверг днем выпал крупный град. Это произошло сразу, как только вступило в силу предупреждение Государственной гидрометеорологической службы о резкой смене погоды в стране.

Судя по размещенным в сети снимкам, диаметр некоторых градин достигает нескольких сантиметров.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Желтый код» метоопасности действует с 14.30 и продлится до 18.00 пятницы. В этот период в Молдове сохранится нестабильная погода. Ожидаются грозовые дожди, местами ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15−20 метров в секунду.

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