Стихия разбушевалась: в Молдове выпал крупный град

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В районе Штефан-Водэ в четверг днем выпал крупный град. Это произошло сразу, как только вступило в силу предупреждение Государственной гидрометеорологической службы о резкой смене погоды в стране.

«Желтый код» метоопасности действует с 14.30 и продлится до 18.00 пятницы. В этот период в Молдове сохранится нестабильная погода. Ожидаются грозовые дожди, местами ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 15−20 метров в секунду.