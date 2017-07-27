Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 28—30 июля?
Посетить ряд культурных мероприятий в донской столице в ближайшие выходные по традиции предлагает «АиФ-Ростов».
Посетить ряд культурных мероприятий в донской столице в ближайшие выходные по традиции предлагает «АиФ-Ростов».
Экватор лета миновал. И хотя настоящее тепло, переходящее в жару
Для тех, кто ещё не испытал себя на современном, втором по величине в стране, «чёртовом колесе» «Одно небо», рекомендуем парк Революции в донской столице.
Высота нового аттракциона составляет 65 метров — выше только 83-метровое «чёртово колесо», открытое в 2012 году в Лазаревском парке.
Ростовский аттракцион
Одновременно на ростовском колесе с оригинальным названием могут прокатиться 180 человек.
Военный блокбастер.
В девяти кинотеатрах
Этот монументальный военный блокбастер с восторгом встречен американской критикой и неофициально открыл гонку за оскаровскими наградами.
Фильм расскажет историю чудесного спасения более трёхсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны.
События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются всё сильнее и сильнее.
Продолжительность киноленты 106 минут. Возрастные ограничения 16+.
Знакомство с гуанако.
Так же в выходные можно посетить ростовский зоопарк, где появились на свет детёныши гуанако.
Он, как и все животные, рожденные в 2017 году, получил имя, начинающееся на последнюю букву алфавита — Януш.
Месяц назад в зоопарке родился детеныш лани, которого назвали Янгул.
В настоящее время малыши содержатся вместе с их матерями.
Напомним, весной 2017 года в Ростовском зоопарке появилась на свет гуанако Яна.
Ростовский зоопарк, основанный в 1927 году, в настоящее время является самым большим на юге России. В нем обитает 5290 животных. Только здесь можно увидеть таких редких животных, как жирафа Ротшильда, кошку Жоффруа, кубанского тура и белобородого гну.