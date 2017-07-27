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17:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 28—30 июля?

Посетить ряд культурных мероприятий в донской столице в ближайшие выходные по традиции предлагает «АиФ-Ростов».

Источник: Аргументы и факты

Экватор лета миновал. И хотя настоящее тепло, переходящее в жару только-только пришло и тянет к водоёму, городские парки — с их развлекательными программами и аттракционами, всегда могут стать местом увлекательного досуга.

Для тех, кто ещё не испытал себя на современном, втором по величине в стране, «чёртовом колесе» «Одно небо», рекомендуем парк Революции в донской столице.

Высота нового аттракциона составляет 65 метров — выше только 83-метровое «чёртово колесо», открытое в 2012 году в Лазаревском парке.

Ростовский аттракцион по-своему уникален. Он оснащён 30-ю закрытыми кабинками, которые оборудованы кондиционерами. Три кабинки имеют повышенный уровень комфортности, а одна обустроена специально для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одновременно на ростовском колесе с оригинальным названием могут прокатиться 180 человек.

Военный блокбастер.

В девяти кинотеатрах Ростова-на-Дону, от создателя фильмов «Помни» и «Бэтмен: Начало», покажут фильм «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Этот монументальный военный блокбастер с восторгом встречен американской критикой и неофициально открыл гонку за оскаровскими наградами.

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трёхсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны.

События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются всё сильнее и сильнее.

Продолжительность киноленты 106 минут. Возрастные ограничения 16+.

Знакомство с гуанако.

Так же в выходные можно посетить ростовский зоопарк, где появились на свет детёныши гуанако.

Он, как и все животные, рожденные в 2017 году, получил имя, начинающееся на последнюю букву алфавита — Януш.

Месяц назад в зоопарке родился детеныш лани, которого назвали Янгул.

В настоящее время малыши содержатся вместе с их матерями.

Напомним, весной 2017 года в Ростовском зоопарке появилась на свет гуанако Яна.

Ростовский зоопарк, основанный в 1927 году, в настоящее время является самым большим на юге России. В нем обитает 5290 животных. Только здесь можно увидеть таких редких животных, как жирафа Ротшильда, кошку Жоффруа, кубанского тура и белобородого гну.

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