Польские газоны для тренировочных баз к ЧМ-2018 в Калининграде завезут через десять дней

Источник: Калининград.Ru

Доставка газонов для футбольных полей на тренировочных площадках «Локомотив» и «Пионер» ожидается через десять дней. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Мы ждём решения фитосанитарного контроля по плантации. Основание под укладку полностью готово, подрядчик к работам тоже готов. То есть, как только завершится сертификация плантации в Польше, начнём завозить газон и укладывать. Ориентировочно это произойдёт, думаю, дней через десять, — заявил генподрядчик обоих объектов Айдар Праздников.

Для каждого футбольного поля требуется по 9,8 тысяч квадратных метров газона.

За покрытием предусмотрен специальный уход: стадионы «Локомотив» и «Пионер» оснастили системами полива и подземного и поверхностного дренажа. Все условия для их подключения уже выполнены, что позволит после укладки регулярно поливать рулонный газон.

В пресс-службе подчёркивают, что обе тренировочные базы введут в эксплуатацию до 31 октября, как это предусмотрено по контрактам.

«Сейчас по “Локомотиву” работы выполнены на 64%, по “Пионеру” — на 73%. Отставание от графика не критичное, и объекты будут завершены в срок», — сообщал глава Калининграда Александр Ярошук.

Генеральным подрядчиком на реконструкции обоих стадионов является ЗАО «СМУ-4 Строй». Отставание от графика составляет около месяца. Оно возникло из-за сложностей с оформлением отчётной документации и с ввозом рулонного газона из Польши из-за санкций.