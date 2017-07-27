Польские газоны для тренировочных баз к ЧМ-2018 в Калининграде завезут через десять дней
Сейчас плантации проходят фитосанитарный контроль.
Сейчас плантации проходят фитосанитарный контроль.
Доставка газонов для футбольных полей на тренировочных площадках «Локомотив» и «Пионер» ожидается через десять дней. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Мы ждём решения фитосанитарного контроля по плантации. Основание под укладку полностью готово, подрядчик к работам тоже готов. То есть, как только завершится сертификация плантации в Польше, начнём завозить газон и укладывать. Ориентировочно это произойдёт, думаю, дней через десять, — заявил генподрядчик обоих объектов Айдар Праздников.
За покрытием предусмотрен специальный уход: стадионы «Локомотив» и «Пионер» оснастили системами полива и подземного и поверхностного дренажа. Все условия для их подключения уже выполнены, что позволит после укладки регулярно поливать рулонный газон.
«Сейчас по “Локомотиву” работы выполнены на 64%, по “Пионеру” — на 73%. Отставание от графика не критичное, и объекты будут завершены в срок», — сообщал глава Калининграда Александр Ярошук.
Генеральным подрядчиком на реконструкции обоих стадионов является ЗАО «СМУ-4 Строй». Отставание от графика составляет около месяца. Оно возникло
Международная федерация футбола (FIFA) утвердила три тренировочные площадки в Калининграде, где пройдёт подготовка команд к Чемпионату мира по футболу 2018 года.