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17:26 (мск), источник: "Российская газета"

Под Самарой «Ратники» повысили боеготовность мотострелков

В мотострелковое соединение, дислоцированное в Самарской области, поступило более тысячи комплектов боевой экипировки «Ратник». Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Поставки осуществлены по Гособоронзаказу. Новая экипировка уже позволила значительно повысить боевые возможности соединения, уточнили в ведомстве.

«Ратник» представляет собой модульную систему, состоящую из десяти различных подсистем. Система может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и прочих параметров.

В комплект входит более 40 элементов. В том числе «Ратник» включает в себя стрелковое оружие, системы прицеливания, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. Новейшая экипировка также оснащена средствами связи и индивидуальной бронезащиты.

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