Под Самарой «Ратники» повысили боеготовность мотострелков

«Ратник» представляет собой модульную систему, состоящую из десяти различных подсистем. Система может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и прочих параметров.

В комплект входит более 40 элементов. В том числе «Ратник» включает в себя стрелковое оружие, системы прицеливания, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. Новейшая экипировка также оснащена средствами связи и индивидуальной бронезащиты.