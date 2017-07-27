Под Самарой «Ратники» повысили боеготовность мотострелков
В мотострелковое соединение, дислоцированное в Самарской области, поступило более тысячи комплектов боевой экипировки «Ратник». Об этом «РГ» сообщили в
В мотострелковое соединение, дислоцированное в Самарской области, поступило более тысячи комплектов боевой экипировки «Ратник». Об этом «РГ» сообщили в
Поставки осуществлены по Гособоронзаказу. Новая экипировка уже позволила значительно повысить боевые возможности соединения, уточнили в ведомстве.
«Ратник» представляет собой модульную систему, состоящую из десяти различных подсистем. Система может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и прочих параметров.
В комплект входит более 40 элементов. В том числе «Ратник» включает в себя стрелковое оружие, системы прицеливания, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. Новейшая экипировка также оснащена средствами связи и индивидуальной бронезащиты.