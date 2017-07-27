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17:31 (мск), источник: Pro Город Самара

Тольяттинских спасателей не будут наказывать за разгон старенькой «Нивы» до 206 км/ч

На днях в Центр гражданской защиты Тольятти пришел штраф ГИБДД на 5000 рублей.

Оказалось, что на улице Родины старенькая «Нива» спасателей, которая обычно больше 120 км/ч ездить не может, достигла небывалых для себя показателей — разогналась до 206 км/ч и попала на камеру фиксации нарушений ПДД.

В объяснительной водитель «Нивы» написал следующее:

«Для стартового ускорения автомобиля ВИС 23461 зацепил с помощью веревки затурбированный ГАЗ 33081. На скорости 160 км/ч я от него отцепился и включил 5-ю передачу. Пролетая мимо ул. Родины д. 52 со скоростью 206 км/ч я издал 2 предупредительных гудка, тем самым оповестив камеру фиксации скорости, что я лечу с превышением. Приближаясь к месту пожара, по рации сообщил пожарным, чтобы они меня ловили. Пожарные, натянув рукав поперек дороги, приготовились к встрече со мной. Благодаря слаженным действиям пожарного караула 11 части, нам удалось остановить гоночный автомобиль на базе НИВЫ. Прошу меня не наказывать, так как к месту пожара я прибыл за 2 минуты до начала пожара».

Сегодня руководитель Центра Андрей Дербенев сообщил на своей странице в Фейсбуке, что ГИБДД все-таки аннулировало административное наказание учреждению.

«В рассматриваемом случае постановление о назначение штрафа вынесено необоснованно, несмотря на то, что измеритель скорости прошел метрологическую поверку и признан технически исправным. В соответствии с пояснениями представителя организации изготовителя данного измерителя следует, что в случае проезда транспортного средства, имеющего цельнометаллический фургон, закрывающий весь обзор контролируемой полосы движения, образуется эффект двойного переотражения сигнала от металлического корпуса. Это в свою очередь может привести к недостоверным измерениям скорости движения транспортных средств. В этой связи, данное постановление о назначение штрафа было отменено», — говорится в постановлении ГИБДД.

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