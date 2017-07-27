Основатель Amazon стал богатейшим бизнесменом мира
Основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим бизнесменом мира по версии Forbes. На фоне роста котировок акций
Основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим бизнесменом мира по версии Forbes. На фоне роста котировок акций
Согласно счетчику Forbes в реальном времени, состояние Безоса составляет $90,6 млрд, а Гейтса — $90,1 млрд. Обойти Гейтса Безосу позволил рост акций Amazon 27 июля — на открытии торгов на бирже NASDAQ в четверг бумаги
В мартовском глобальном рейтинге миллиардеров Forbes Безос располагался лишь на третьем месте с $72,8 млрд (посчитано по состоянию на 17 февраля). Таким образом, за пять с половиной месяцев Безос стал богаче на $17,8 млрд.
Основным активом Безоса является доля в крупнейшем
Кроме того, Безосу принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin. Компания была основана в 2001 году, однако первый заказчик у нее появился только в марте 2017 года — контракт на запуск спутников был заключен с французским спутниковым оператором Eutelsat. Целью Blue Origin является развитие космического туризма как бизнеса. В 2014 году представитель компании говорил, что Безос вложил в Blue Origin по меньшей мере $500 млн. В апреле 2017 года сам бизнесмен говорил, что финансирует Blue Origin, продавая акции Amazon на $1 млрд ежегодно. Весной 2016 года Безос говорил, что компания начнет отправлять туристов в космос в 2018 году. Для этих целей будет построено шесть кораблей New Shepard, способных поднимать шесть пассажиров на высоту более 100 км над поверхностью Земли — этого достаточно для того, чтобы почувствовать невесомость и увидеть планету из космоса.
Безос также владеет газетой The Washington Post (он приобрел ее в 2013 году за $250 млн).
К 2007 году его состояние достигло $4,4 млрд, еще через пять лет оно выросло до $18,4 млрд. На дальнейший быстрый рост богатства Безоса повлиял рост котировок акций Amazon.
53-летний Безос — один из миллиардеров, не участвующих в кампании «Клятва дарения» (The Giving Pledge). Суть кампании, инициаторами которой выступили Уоррен Баффет и Билл Гейтс, состоит в том, чтобы пожертвовать значительную часть своего состояния на благотворительность. В частности, Билл Гейтс за свою карьеру в бизнесе передал на благотворительность порядка $33 млрд. Как отмечает The New York Times, ссылаясь на открытые данные и сообщения СМИ, Безос пожертвовал на благотворительные цели $100 млн. В июне бизнесмен в своем микроблоге в Twitter попросил подсказок на тему того, на какие именно цели он мог бы пожертвовать средства.
Гейтс, которого Безосу удалось опередить, за тридцатилетнюю историю рейтинга Forbes занимал первую строчку 23 раза. Помимо него самыми состоятельными людьми на планете журнал признавал японцев Йосиаки Цуцуми и Тайкичиро Мори (строительные магнаты конца 1980-х — начала 1990-х годов), мексиканца Карлоса Слима (владеет телекоммуникационными компаниями Telefonos de Mexico и America Movil), Уоррена Баффета (владелец инвесткомпании Berkshire Hathaway). Кроме того, в 2016 году основателю ретейлера одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear) Амансио Ортеге удалось на пару дней обойти Гейтса в