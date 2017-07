Основатель Amazon стал богатейшим бизнесменом мира

Основным активом Безоса является доля в крупнейшем онлайн-ретейлере Amazon (ему принадлежит 16,7% компании). Компания была основана в 1994 году как книжный онлайн-магазин, в 1997 году состоялось IPO. Amazon стала одной из тех компаний, которой удалось пережить «крах доткомов» (резкий обвал акций компаний высокотехнологичного сектора в 2000 году). Капитализация компании в последние месяцы уверенно повышается — с начала года она подорожала на $146 млрд. 26 июля Amazon стала стоить более $500 млрд (в США всего три других таких компании — Alphabet, Apple и Microsoft). Последней по времени крупной сделкой Amazon стало приобретение сети магазинов здорового питания Whole Foods Market за $13,7 млрд.

Кроме того, Безосу принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin. Компания была основана в 2001 году, однако первый заказчик у нее появился только в марте 2017 года — контракт на запуск спутников был заключен с французским спутниковым оператором Eutelsat. Целью Blue Origin является развитие космического туризма как бизнеса. В 2014 году представитель компании говорил, что Безос вложил в Blue Origin по меньшей мере $500 млн. В апреле 2017 года сам бизнесмен говорил, что финансирует Blue Origin, продавая акции Amazon на $1 млрд ежегодно. Весной 2016 года Безос говорил, что компания начнет отправлять туристов в космос в 2018 году. Для этих целей будет построено шесть кораблей New Shepard, способных поднимать шесть пассажиров на высоту более 100 км над поверхностью Земли — этого достаточно для того, чтобы почувствовать невесомость и увидеть планету из космоса.

Безос также владеет газетой The Washington Post (он приобрел ее в 2013 году за $250 млн).

53-летний Безос — один из миллиардеров, не участвующих в кампании «Клятва дарения» (The Giving Pledge). Суть кампании, инициаторами которой выступили Уоррен Баффет и Билл Гейтс, состоит в том, чтобы пожертвовать значительную часть своего состояния на благотворительность. В частности, Билл Гейтс за свою карьеру в бизнесе передал на благотворительность порядка $33 млрд. Как отмечает The New York Times, ссылаясь на открытые данные и сообщения СМИ, Безос пожертвовал на благотворительные цели $100 млн. В июне бизнесмен в своем микроблоге в Twitter попросил подсказок на тему того, на какие именно цели он мог бы пожертвовать средства.