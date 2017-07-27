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18:02 (мск), источник: РБК

Основатель Amazon стал богатейшим бизнесменом мира

Основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим бизнесменом мира по версии Forbes. На фоне роста котировок акций интернет-ретейлера он обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса.

Источник: AP 2017

Согласно счетчику Forbes в реальном времени, состояние Безоса составляет $90,6 млрд, а Гейтса — $90,1 млрд. Обойти Гейтса Безосу позволил рост акций Amazon 27 июля — на открытии торгов на бирже NASDAQ в четверг бумаги онлайн-ретейлера подорожали на 1,8%.

В мартовском глобальном рейтинге миллиардеров Forbes Безос располагался лишь на третьем месте с $72,8 млрд (посчитано по состоянию на 17 февраля). Таким образом, за пять с половиной месяцев Безос стал богаче на $17,8 млрд.

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Основным активом Безоса является доля в крупнейшем онлайн-ретейлере Amazon (ему принадлежит 16,7% компании). Компания была основана в 1994 году как книжный онлайн-магазин, в 1997 году состоялось IPO. Amazon стала одной из тех компаний, которой удалось пережить «крах доткомов» (резкий обвал акций компаний высокотехнологичного сектора в 2000 году). Капитализация компании в последние месяцы уверенно повышается — с начала года она подорожала на $146 млрд. 26 июля Amazon стала стоить более $500 млрд (в США всего три других таких компании — Alphabet, Apple и Microsoft). Последней по времени крупной сделкой Amazon стало приобретение сети магазинов здорового питания Whole Foods Market за $13,7 млрд.

Кроме того, Безосу принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin. Компания была основана в 2001 году, однако первый заказчик у нее появился только в марте 2017 года — контракт на запуск спутников был заключен с французским спутниковым оператором Eutelsat. Целью Blue Origin является развитие космического туризма как бизнеса. В 2014 году представитель компании говорил, что Безос вложил в Blue Origin по меньшей мере $500 млн. В апреле 2017 года сам бизнесмен говорил, что финансирует Blue Origin, продавая акции Amazon на $1 млрд ежегодно. Весной 2016 года Безос говорил, что компания начнет отправлять туристов в космос в 2018 году. Для этих целей будет построено шесть кораблей New Shepard, способных поднимать шесть пассажиров на высоту более 100 км над поверхностью Земли — этого достаточно для того, чтобы почувствовать невесомость и увидеть планету из космоса.

Безос также владеет газетой The Washington Post (он приобрел ее в 2013 году за $250 млн).

Бизнесмен впервые вошел в рейтинг Forbes в 1998 году — через год после проведения IPO Amazon — с состоянием $1,6 млрд.

К 2007 году его состояние достигло $4,4 млрд, еще через пять лет оно выросло до $18,4 млрд. На дальнейший быстрый рост богатства Безоса повлиял рост котировок акций Amazon.

53-летний Безос — один из миллиардеров, не участвующих в кампании «Клятва дарения» (The Giving Pledge). Суть кампании, инициаторами которой выступили Уоррен Баффет и Билл Гейтс, состоит в том, чтобы пожертвовать значительную часть своего состояния на благотворительность. В частности, Билл Гейтс за свою карьеру в бизнесе передал на благотворительность порядка $33 млрд. Как отмечает The New York Times, ссылаясь на открытые данные и сообщения СМИ, Безос пожертвовал на благотворительные цели $100 млн. В июне бизнесмен в своем микроблоге в Twitter попросил подсказок на тему того, на какие именно цели он мог бы пожертвовать средства.

Гейтс, которого Безосу удалось опередить, за тридцатилетнюю историю рейтинга Forbes занимал первую строчку 23 раза. Помимо него самыми состоятельными людьми на планете журнал признавал японцев Йосиаки Цуцуми и Тайкичиро Мори (строительные магнаты конца 1980-х — начала 1990-х годов), мексиканца Карлоса Слима (владеет телекоммуникационными компаниями Telefonos de Mexico и America Movil), Уоррена Баффета (владелец инвесткомпании Berkshire Hathaway). Кроме того, в 2016 году основателю ретейлера одежды Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear) Амансио Ортеге удалось на пару дней обойти Гейтса в онлайн-счетчике состояний.

Комментарии
3
Владимир Богоявленский
"В июне бизнесмен в своем микроблоге в Twitter попросил подсказок на тему того, на какие именно цели он мог бы пожертвовать средства". "Как далеки они от народа..." Писали когда-то про таких! Пусть государству отдаст,которое в долгах по горло!
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Брис Борисович
Я бы за них не переживал...
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Другой Мир
А в это время бедные негры Америки ночуют в картонных коробках, жрут одни бобы, и страдают от полицейского произвола)
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