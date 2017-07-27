Возле ледокола «Ангара» в Иркутске будет большой песчаный пляж
Иркутск благоустраивают. Набережную у ледокола «Ангара» жители скоро не узнают.
Иркутск благоустраивают. Набережную у ледокола «Ангара» жители скоро не узнают.
Асфальтированные дорожки, газоны, фонари. Территория у ледокола «Ангара» значительно преобразилась. Работы ещё не закончены, но жители уже отмечают изменения.
— Место такое было необлагороженное, была трава, потом уже стало сильно грязно. Сегодня нам нравится, но мы ещё ждём.
— Сделано, конечно, очень хорошо. Всё чисто, аккуратно, пляж убран.
На «плитах», где много лет отдыхают иркутяне, появятся лежаки. А главное, в черте города будет большой песчаный пляж.
Сейчас песок есть на части пляжа. Однако уже к следующему лету его отсыпят полностью. Причём, не только на суше, но и в воде. Сюда планируют завезти более тысячи тонн песка.
А Ангарой теперь можно любоваться со смотровой площадки.
— Заранее задумка была такая, чтобы это была не просто кровля кафе, ресторанов и магазинов, а чтобы она была эксплуатируемая. И сделали так, обыграли, получилось даже симпатично, — говорит инвестонр Виктор Ильичёв.
Работы ведутся в рамках
— Мы на правильном пути. Мы же с вами ещё до реализации этой программы «Городская среда» уже в прошлом году занимались реализацией общественных пространств на основе
За три года благоустроят территорию от ледокола в сторону БайкалБизнесЦентра и в другую — до пристани «Ракета».