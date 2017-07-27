Возле ледокола «Ангара» в Иркутске будет большой песчаный пляж

Источник: Вести Иркутск

Асфальтированные дорожки, газоны, фонари. Территория у ледокола «Ангара» значительно преобразилась. Работы ещё не закончены, но жители уже отмечают изменения.

— Место такое было необлагороженное, была трава, потом уже стало сильно грязно. Сегодня нам нравится, но мы ещё ждём.

— Сделано, конечно, очень хорошо. Всё чисто, аккуратно, пляж убран.

На «плитах», где много лет отдыхают иркутяне, появятся лежаки. А главное, в черте города будет большой песчаный пляж.

Сейчас песок есть на части пляжа. Однако уже к следующему лету его отсыпят полностью. Причём, не только на суше, но и в воде. Сюда планируют завезти более тысячи тонн песка.

А Ангарой теперь можно любоваться со смотровой площадки.

— Заранее задумка была такая, чтобы это была не просто кровля кафе, ресторанов и магазинов, а чтобы она была эксплуатируемая. И сделали так, обыграли, получилось даже симпатично, — говорит инвестонр Виктор Ильичёв.

Работы ведутся в рамках муниципально-частного партнёрства. Благоустройство включено в приоритетную программу «Городская среда». Ход работ оценил сегодня мэр Иркутска. Утром глава города вернулся со всероссийского форума, посвящённого этой теме.

— Мы на правильном пути. Мы же с вами ещё до реализации этой программы «Городская среда» уже в прошлом году занимались реализацией общественных пространств на основе государственно-частного партнёрства, вовлекая в том числе наши бюджетные деньги. Мы стартовали немного раньше и это хорошо, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.