Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Что на самом деле погубило первого советского миллионера Тарасова
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
На Украине пригрозили утопить Порошенко в золотом унитазе - СМИ
СМИ: Европу удивил огромный размер ракетоносца РФ
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
18:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В 259 образовательных учреждениях Волгограда до 1 сентября установят новые окна

В 259 образовательных учреждениях Волгограда до 1 сентября установят новые окна.

Волгоград получил субсидию в размере 61 миллиона рублей на приобретение и замену оконных блоков в 259 зданиях муниципальных образовательных учреждений Волгограда. До 1 сентября 2017 года в учебных помещениях общеобразовательных учреждений, а также в спальных и игровых комнатах, музыкальных классах детских садов будут установлены современные пластиковые энергосберегающие оконные блоки, со специальными замками, которые обеспечат безопасность детей, сообщили ВДТВ в мэрии Волгограда.

Напомним, что в 2016 году в 224 школах и детских садах Волгограда также были установлены новые окна на средства областной субсидии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин: Невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении России
Легенда советского спорта Валерий Маслов умер на 78-м году жизни
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
В Киеве сторонники Саакашвили подрались с полицией
Основатель Amazon стал самым богатым бизнесменом мира
Хиллари Клинтон выпустит книгу о поражении на выборах президента
В ОП подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Спорт
Переход Неймара: свет в конце тоннеля, ведущего в Париж Французские СМИ утверждают — все детали контракта бразильского футболиста с «ПСЖ» согласованы
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь