В 259 образовательных учреждениях Волгограда до 1 сентября установят новые окна.

Волгоград получил субсидию в размере 61 миллиона рублей на приобретение и замену оконных блоков в 259 зданиях муниципальных образовательных учреждений Волгограда. До 1 сентября 2017 года в учебных помещениях общеобразовательных учреждений, а также в спальных и игровых комнатах, музыкальных классах детских садов будут установлены современные пластиковые энергосберегающие оконные блоки, со специальными замками, которые обеспечат безопасность детей, сообщили ВДТВ в мэрии Волгограда.