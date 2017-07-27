В Воронежской области состоится всероссийский фестиваль «Казачье братство»
Праздник состоится с 11 по 12 августа в селе Колодяжное Подгоренского района.
Праздник состоится с 11 по 12 августа в селе Колодяжное Подгоренского района.
Всероссийский фестиваль «Казачье братство» пройдет в селе Колодяжное Подгоренского района. Праздник состоится с 11 по 12 августа на берегу Дона. В фестивале примут участие более 35 творческих коллективов, сообщил
До официального открытия восьмого фестиваля все желающие смогут съездить на экскурсии в Костомаровский Спасский женский епархиальный монастырь, Воскресенский Белогорский мужской монастырь, а также на Колодежанскую водяную мельницу.
Российские мастера организуют выставки работ
Официальная церемония открытия «Казачьего братства» стартует в 18:00. В программу фестиваля включили молебен, парад казаков, вечерний концерт «Казачьему роду — нет переводу». В концерте примут участие российские коллективы из республик Адыгея, Крым, Беларусь, Дагестан, Северной Осетии и других регионов. После концерта состоится праздничный салют.
Ночной концерт «Гуляй, казак, да песни пой» начнется в 21:30. Первый день фестиваля завершится большим фестивальным костром.
Седьмой всероссийский фестиваль «Казачье братство» собрал более десяти тыс. гостей.