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17:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области состоится всероссийский фестиваль «Казачье братство»

Праздник состоится с 11 по 12 августа в селе Колодяжное Подгоренского района.

Всероссийский фестиваль «Казачье братство» пройдет в селе Колодяжное Подгоренского района. Праздник состоится с 11 по 12 августа на берегу Дона. В фестивале примут участие более 35 творческих коллективов, сообщил пресс-центр облправительства в четверг, 27 июля.

До официального открытия восьмого фестиваля все желающие смогут съездить на экскурсии в Костомаровский Спасский женский епархиальный монастырь, Воскресенский Белогорский мужской монастырь, а также на Колодежанскую водяную мельницу.

Российские мастера организуют выставки работ декоративно-прикладного творчества и старинных предметов казачества. Также на фестивале представят блюда казачьей кухни. Кроме того, гости смогут поучаствовать в перетягивании каната и других играх на площадке «Казачьи потехи».

Официальная церемония открытия «Казачьего братства» стартует в 18:00. В программу фестиваля включили молебен, парад казаков, вечерний концерт «Казачьему роду — нет переводу». В концерте примут участие российские коллективы из республик Адыгея, Крым, Беларусь, Дагестан, Северной Осетии и других регионов. После концерта состоится праздничный салют.

Ночной концерт «Гуляй, казак, да песни пой» начнется в 21:30. Первый день фестиваля завершится большим фестивальным костром.

Гала-концерт и церемония награждения участников фестиваля пройдут в парке «Мелодия» в центре поселка Подгоренский 12 августа.

Седьмой всероссийский фестиваль «Казачье братство» собрал более десяти тыс. гостей.

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