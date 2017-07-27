Ушла из жизни Хания Фархи
Сегодня на 58-м году жизни скончалась известная татарская певица Хания Фархи. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник, близкий к семье артистки.
Сегодня на 58-м году жизни скончалась известная татарская певица Хания Фархи. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник, близкий к семье артистки.
«Легендарная певица нашей эстрады Хания Фархи ушла из жизни… Пусть место твое будет в раю, Хания-апа», — написала в своем Instagram певица Гузель Уразова.
По данным издания, Хания Фархи умерла утром в четверг в родной деревне Верхняя Салаевка в Татышлинском районе Башкортостана.
Хания Фархи — народная артистка Башкортостана и Татарстана. Наибольшую популярность и народную любовь ей принесли песни «Әлдермешкә кайтам әле», «Онытылыр димә», «Үпкәләсәң, әйдә, үпкәлә» и другие. В ее репертуаре — более 300 песен.
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