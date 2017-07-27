«Цветы, парад и фейерверк»: программа Дня ВМФ в Балтийске

В воскресенье, 30 июля, в России отпразднуют День военно-морского флота. В Калининградской области основные торжества пройдут в Балтийске. Там покажут парад кораблей, выставку военной техники, театрализованное представление и концерт. Военный праздник в Балтийске совпадает с Днём города. Мероприятия, посвящённые обоим событиям, запланированы до позднего вечера. Торжества завершатся фейерверком.