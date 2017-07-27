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18:05 (мск), источник: Калининград.Ru

«Цветы, парад и фейерверк»: программа Дня ВМФ в Балтийске

Праздник состоится 30 июля.

Источник: Калининград.Ru

В воскресенье, 30 июля, в России отпразднуют День военно-морского флота. В Калининградской области основные торжества пройдут в Балтийске. Там покажут парад кораблей, выставку военной техники, театрализованное представление и концерт. Военный праздник в Балтийске совпадает с Днём города. Мероприятия, посвящённые обоим событиям, запланированы до позднего вечера. Торжества завершатся фейерверком.

В областном центре в честь Дня ВМФ пройдёт информационно-агитационная акция. Калининград.Ru публикует программу празднования, предоставленную пресс-службой ЗВО по Балтфлоту.

Балтийск

8:25 — 8:35 Церемония возложения цветов к памятнику Петру I.

8:47 Доклад командующего Балтийским флотом о готовности к параду кораблей главнокомандующему ВМФ РФ.

9:00 — 10:50 Торжественная церемония открытия праздника, посвящённого Дню ВМФ, парад.

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9:40 — 12:00 Театрализованное представление «Виват военно-морскому флоту».

9:00 — 20:00 Посещения кораблей и выставки военной техники жителями Балтийска и гостями.

10:00 — 11:00 Проведение военно-спортивного праздника.

12:00 — 13:00 Концерт вокально-инструментального ансамбля «Чёрные береты» на площади Балтийской славы.

13:00 — 23:45 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню военно-морского флота и Дню Балтийска.

23:50 Праздничный фейерверк в честь Дня Балтийска.

Калининград

11:00 — 15:00 Проведение иформационно-агитационной акции «Святое дело родине служить!» (Набережная Петра I).

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