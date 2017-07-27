«Цветы, парад и фейерверк»: программа Дня ВМФ в Балтийске
Праздник состоится 30 июля.
Праздник состоится 30 июля.
В воскресенье, 30 июля, в России отпразднуют День
В областном центре в честь Дня ВМФ пройдёт
Балтийск
8:25 — 8:35 Церемония возложения цветов к памятнику Петру I.
8:47 Доклад командующего Балтийским флотом о готовности к параду кораблей главнокомандующему ВМФ РФ.
9:00 — 10:50 Торжественная церемония открытия праздника, посвящённого Дню ВМФ, парад.
9:40 — 12:00 Театрализованное представление «Виват
9:00 — 20:00 Посещения кораблей и выставки военной техники жителями Балтийска и гостями.
10:00 — 11:00 Проведение
12:00 — 13:00 Концерт
13:00 — 23:45 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню
23:50 Праздничный фейерверк в честь Дня Балтийска.
Калининград
11:00 — 15:00 Проведение