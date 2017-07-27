Прогноз погоды на 28 июля: жара на юге и западе, дожди на востоке и в центре

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 28 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

До конца недели «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение для жителей южных и западных регионов страны из-за жары. В Алматинской области 26—28 июля в связи с высоким температурным фоном в горах селеопасно.

Из-за прохождения фронтов в центре и на востоке Казахстана местами возможны кратковременные дожди и спад жары.

В Астане ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура ночью 18−20 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25−27 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 23−25 тепла, днём от 35 до 37 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 28 июля местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, днём от 22 до 27.

На территории Актюбинской области ясно, без осадков. Ночная температура 12−17 тепла, днём столбик термометра поднимется до 29−34 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 21 до 26 тепла, днём от 33 до 38 жары.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 21−26 тепла, днём от 33 до 38 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 15−20 градусов. Днём ожидается от 29 до 34 градусов.

Жаркий день без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Температура ночью составит от 21 до 26 тепла. Дневная температура по области от 33 до 38 жары.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 тепла, днём от 32 до 37 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области в пятницу переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 12 до 17 тепла, днём до +28 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза. 28 июля на территории региона ожидается ночью 10−15 тепла, днём от 24 до 29.

В Кызылординской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 17 до 22 тепла, днём от 33 до 38 градусов жары.

На территории Мангистауской области безоблачно, жарко. Температура воздуха ночью составит от 23 до 28 тепла, днём столбик термометра поднимется до 32−37 градусов жары.

В Павлодарской области облачно, ночью и днём местами дождь, гроза. Температура воздуха составит ночью 15−20 тепла, днём воздух прогреется до 22−27.

Переменная облачность, дождь и гроза ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит 13−18 тепла, днём от 22 до 27 градусов по Цельсию.