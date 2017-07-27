Омбудсмен проверит контактные зоопарки после нападения леопарда на ребенка в Саратове

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области планирует провести ряд проверок в контактных зоопарках после того, как в одном из них леопард напал на девочку. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе детского омбудсмена Татьяны Загородней.

«Случай с леопардом не единственный в городе, ранее к нам поступило письменное обращение с информацией о том, что в другом контактном зоопарке ребенка укусила шиншилла. В ближайшее время уполномоченный планирует провести ряд проверок в контактных зоопарках», — сказали в пресс-службе.

Проверки будут осуществляться в части соблюдения норм законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарного содержания помещений, выполнения противоэпидемических мероприятий при содержании животных.