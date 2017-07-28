В Самаре впервые пройдет большой фестиваль светошариков
В эти выходные, 29 и 30 июля, в Самаре впервые пройдет большой фестиваль светошариков, организаторы которого обещают, что он станет самым романтичным фестивалем года.
В эти выходные, 29 и 30 июля, в Самаре впервые пройдет большой фестиваль светошариков, организаторы которого обещают, что он станет самым романтичным фестивалем года.
На мероприятии можно будет насладиться классической музыкой в исполнении виртуозов скрипки и саксофона Самары, посмотреть световое шоу и поучаствовать в необычных конкурсах. Завершит фестиваль массовый запуск в небо светошариков — больших светящихся воздушных шаров, во время которого темное небо наполнится сотнями ярких огоньков.
Начало фестиваля в 21:00. Место проведения: парковка ТЦ «Русь на Волге». Вход свободный.