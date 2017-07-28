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15:47 (мск)

События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 22 по 28 июля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

22 июля. В Казани стартовал пятый этап Red Bull Air Race. После этого спортсмены отправились в Португалию и Германию. Финал состоится в американском штате Индианаполис.

Источник: Reuters

22 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил антиправительственных демонстрантов в поджоге сторонника властей в Каракасе. Во время акции протеста на западе страны был застрелен оппозиционный активист. Общее число убитых в ходе нынешней волны протестов в Венесуэле составило 48 человек.

Источник: Reuters

23 июля. Главные мосты Петербурга — Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный — впервые развели днем для репетиции морского парада ко Дню ВМФ. Парад пройдет 30 июля. В нем примут участие более 20 военных кораблей и около 5000 военнослужащих.

Источник: РИА "Новости"

23 июля. В Лондоне завершился 8-й чемпионат мира по легкой атлетике среди инвалидов по зрению и опорно-двигательному аппарату. В чемпионате приняли участие 1156 спортсменов из 100 стран мира.

Источник: Reuters

24 июля. Власти Ватикана отключили все фонтаны: как на площади перед главным католическим собором Святого Петра, так и в садах за своими стенами. Решение было принято в связи с тем, что резервы пресной воды в области Лацио истощены.

Источник: AP 2017

24 июля. В Израиле со входов на иерусалимскую Храмовую гору убрали металлоискатели, которые провоцировали масштабные протесты местной арабо-мусульманской общины. Им на смену придут камеры видеонаблюдения.

Источник: Reuters

25 июля. Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне КХЛ за магнитогорский «Металлург», сдал положительный допинг-тест. Игрок отстранен от участия в соревнованиях до 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

25 июля. Мужчина с бензопилой напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии. Пять человек получили ранения: двое из них — серьезные. Нападавшим оказался 51-летний Франк Врузис, который последние недели жил в лесу в окрестностях города.

Источник: Reuters

26 июля. Страны Южной Европы охвачены лесными пожарами. Стихия нанесла урон Франции и Италии, но больше всего пострадала Португалия. Взять ситуацию под контроль пока не удается. Также пожары бушуют в Хорватии и Черногории.

Источник: AP 2017

26 июля. Сенатор Джон Маккейн впервые выступил в Сенате после того, как у него диагностировали рак мозга.

Источник: AP 2017

27 июля. В Киеве прошел митинг в поддержку экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. За день до этого Петр Порошенко подписал указ о лишении политического деятеля гражданства. Во время акции сторонники Саакашвали подрались с полицией.

Источник: Reuters

27 июля. Муссонные дожди в Индии привели к наводнениям и гибели 200 человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается в штатах Гуджарат, Раджахстан и Ассам.

Источник: AP 2017

28 июля. Люди подают милостыню буддийским монахам. Так традиционно начинается празднование дня рождения короля Махи Вачиралонгкорна. Раме X исполнилось 65 лет.

Источник: AFP 2017

28 июля. Блистательный товарищ Ким Чен Ын посетил Мемориальное военное кладбище, чтобы воздать должное погибшим во время Корейской войны.

Источник: Reuters
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