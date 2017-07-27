Прохожие пожаловались в милицию на игравшего в переходе скрипача
Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на вызов, но ограничились беседой с музыкантом.
Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на вызов, но ограничились беседой с музыкантом.
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Наряд милиции выезжал по вызову граждан, пожаловавшихся на игравшего на скрипке в подземном переходе мужчину, сообщил Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
Инцидент произошел в четверг в подземном переходе по улице Ленинградской. Милиционеры прибыли по вызову прохожих, которым помешала игра на скрипке.
«Сотрудники МВД ограничились беседой с музыкантом», — рассказал Ластовский.
Он также отметил, что в милицейской практике случаи жалоб на играющих в подземных переходах музыкантов — не редкость.