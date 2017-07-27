Прохожие пожаловались в милицию на игравшего в переходе скрипача

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Наряд милиции выезжал по вызову граждан, пожаловавшихся на игравшего на скрипке в подземном переходе мужчину, сообщил Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Инцидент произошел в четверг в подземном переходе по улице Ленинградской. Милиционеры прибыли по вызову прохожих, которым помешала игра на скрипке.

«Сотрудники МВД ограничились беседой с музыкантом», — рассказал Ластовский.