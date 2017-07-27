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19:08 (мск), источник: Sputnik.by

Прохожие пожаловались в милицию на игравшего в переходе скрипача

Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на вызов, но ограничились беседой с музыкантом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Наряд милиции выезжал по вызову граждан, пожаловавшихся на игравшего на скрипке в подземном переходе мужчину, сообщил Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Инцидент произошел в четверг в подземном переходе по улице Ленинградской. Милиционеры прибыли по вызову прохожих, которым помешала игра на скрипке.

«Сотрудники МВД ограничились беседой с музыкантом», — рассказал Ластовский.

Он также отметил, что в милицейской практике случаи жалоб на играющих в подземных переходах музыкантов — не редкость.

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