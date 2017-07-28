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09:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дороги отремонтировали в деревнях Новопокровское и Кузнечиха Советского района Нижнего Новгорода

Жители деревни Новопокровское направили в администрацию Советского района благодарственное письмо на имя главы администрации Владимира Исаева.

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, в начале июня 2017 года председатель Совета общественного самоуправления ТОС деревни Новопокровское Анатолий Глотов обратился к главе администрации Советского района Владимиру Исаеву с просьбой произвести ремонт дорог в деревне Новопокровское и подъездных путей.

В ходе кампании по ремонту дорожного покрытия на территории Советского района, администрация района изыскала возможность выделить 3 тыс. тонн асфальтобетонного среза для ремонтных работ на территории деревни Новопокровское.

Совместными усилиями активных жителей деревни под руководством председателя Совета общественного самоуправления и специалистов администрации района был произведен ремонт дорожного полотна улиц Центральная и Огородная деревни Новопокровское, а также дороги от деревни Кузнечиха до деревни Новопокровское.

Жители деревни Новопокровское направили в администрацию Советского района благодарственное письмо на имя главы администрации Владимира Исаева.

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