Дороги отремонтировали в деревнях Новопокровское и Кузнечиха Советского района Нижнего Новгорода

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, в начале июня 2017 года председатель Совета общественного самоуправления ТОС деревни Новопокровское Анатолий Глотов обратился к главе администрации Советского района Владимиру Исаеву с просьбой произвести ремонт дорог в деревне Новопокровское и подъездных путей.

В ходе кампании по ремонту дорожного покрытия на территории Советского района, администрация района изыскала возможность выделить 3 тыс. тонн асфальтобетонного среза для ремонтных работ на территории деревни Новопокровское.

Совместными усилиями активных жителей деревни под руководством председателя Совета общественного самоуправления и специалистов администрации района был произведен ремонт дорожного полотна улиц Центральная и Огородная деревни Новопокровское, а также дороги от деревни Кузнечиха до деревни Новопокровское.