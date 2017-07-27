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19:33 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанский актер впал в кому в Китае

Актер Театра юного зрителя Темиртау Алексей Шумский впал в кому в Китае, зарубежные медики не рекомендуют его транспортировать на родину, поскольку состояние казахстанца тяжелое, сообщает BNews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Алексей Шумский поехал в Урумчи в отпуск по групповой визе 21 июля. В китайском городе ему внезапно стало плохо, здоровье стало стремительно ухудшаться, актер впал в кому. Сейчас руководство театра, управлений культуры и здравоохранения Карагандинской области выясняют подробности, пытаются вернуть Алексея Шумского на родину. Выяснилось, что актер уехал за рубеж, не оформив медицинскую страховку. Не могут узнать родственники Алексея Шумского и название турфирмы, которая организовывала поездку в Китай. О том, что произошло, рассказал руководитель ТЮЗа Темиртау Владимир Дроздецкий.

«Китайские врачи не назвали диагноз, Алексею стало плохо на границе, наступила сильнейшая интоксикация организма, в данный момент он находится в коме, ему была проведена в Китае интенсивная терапия в течение трех дней, но лучше ему не стало. Сейчас родственниками Алексея было принято решение о его транспортировке в Казахстан для дальнейшего лечения», — сообщил Дроздецкий.

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По его словам, работники областных управления культуры и здравоохранения предпринимают необходимые действия, держат связь с руководством и медиками ВКО, пообещал помочь аким города Зайсан.

«Сейчас родственники Алексея, его сестра и отец выехали на пограничный переход, они попадут в город Зайсан, там их встретит руководство города, аким Зайсана пообещал оказать содействие и медперсонал Зайсана тоже пообещал оказать содействие. Обещали предоставить врачей, реанимобиль для транспортировки Алексея из пограничного перехода в Зайсан. Наши врачи поставят уже точный диагноз, что произошло, потому что информация из другого государства доходит сложно, и все точно узнать нельзя», — сообщил В. Дроздецкий.

Китайские врачи не рекомендуют транспортировать Алексея Шумского в Казахстан, поскольку состояние его здоровья тяжелое. Если появится возможность перевозки больного, то его планируют доставить в зайсанскую клинику.

«Если скажут врачи, что его можно транспортировать, то с руководством управления культуры области будем решать вопрос, как это сделать. Направлять в клинику Алматы или Караганды», — пояснил руководитель темиртауского театра.

Между тем актеры и друзья Алексея Шумского через соцсети обратились к казахстанцам с просьбой о помощи в сборе денег на лечение и транспортировку.

«С 24 июля Алексей находится в коме. Мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Любая материальная помощь будет неоценима. Терминал Kaspi bank счет № 03071976-Гульмира», — пишут актеры.

Как отмечают в театре, актер не жаловался на здоровье и никогда не болел.

«Проблем со здоровьем у него никогда не было, за последние пять лет вообще не ходил на больничный, спиртных напитков он не употребляет. Поэтому сказать, что послужило причиной его комы невозможно», — сказал Владимир Дроздецкий.

В ТЮЗе актер на хорошем счету, по словам руководства театра, он очень ответственный и талантливый работник. В этом году Алексей Шумский стал обладателем титула «Актер года», получил премию от акима Карагандинской области. Номинантом стал благодаря своим необычным ролям и широкому амплуа. За плечами артиста уже более 60 ролей. Как отмечал сам Алексей после получения премии, ему нравится работать для людей, а самый главный зритель для него — дети.

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