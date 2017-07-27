Селфи может заменить казахстанцам удостоверения
В казахстанских банках планируют ввести
В казахстанских банках планируют ввести
Селфи выведет на новый уровень работу банка с клиентами. Казахстанцам больше не придется ходить в отделения и ждать своей очереди. С помощью одной лишь фотографии это можно будет сделать удаленно.
Все услуги банка за полсекунды. Именно столько времени понадобится системе, чтобы распознать пользователя. Оно заменит подпись, логин и пароль.
«Услуга однозначно положительная, она будет очень интересной для наших клиентов. Она будет иметь массу преимуществ. В первую очередь вы будете избавлены от кипы документов, вам не надо будет их иметь с собой.
И самое главное, вы все услуги сможет выполнять онлайн, без живого присутствия, — рассказал директор управления маркетинга и коммуникаций банка Олегжан Бекетаев.
Разработчики уверяют, умная система может различить даже близнецов. Обмануть ее не удастся и опытным хакерам. Пилотная версия уже доступна клиентам четырех крупнейших российских банков.
Однако, казахстанцы скептически отнеслись к этой идее.
Уже существуют технологии, когда можно заменять лицо, под лицо другого человека. Не считая того, что хакеры могут банально взять фотографии из соцсетей и предоставлять их банку.
Я считаю, что здесь нужно вводить
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