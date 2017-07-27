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20:28 (мск), источник: Nur.kz

Селфи может заменить казахстанцам удостоверения

В казахстанских банках планируют ввести селфи-идентификацию, которая поможет оформить кредит или открыть депозит удаленно, передает телеканал КТК.

Источник: Nur.kz

Селфи выведет на новый уровень работу банка с клиентами. Казахстанцам больше не придется ходить в отделения и ждать своей очереди. С помощью одной лишь фотографии это можно будет сделать удаленно.

Все услуги банка за полсекунды. Именно столько времени понадобится системе, чтобы распознать пользователя. Оно заменит подпись, логин и пароль.

«Услуга однозначно положительная, она будет очень интересной для наших клиентов. Она будет иметь массу преимуществ. В первую очередь вы будете избавлены от кипы документов, вам не надо будет их иметь с собой.

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И самое главное, вы все услуги сможет выполнять онлайн, без живого присутствия, — рассказал директор управления маркетинга и коммуникаций банка Олегжан Бекетаев.

Разработчики уверяют, умная система может различить даже близнецов. Обмануть ее не удастся и опытным хакерам. Пилотная версия уже доступна клиентам четырех крупнейших российских банков.

Однако, казахстанцы скептически отнеслись к этой идее.

 Уже существуют технологии, когда можно заменять лицо, под лицо другого человека. Не считая того, что хакеры могут банально взять фотографии из соцсетей и предоставлять их банку.

Я считаю, что здесь нужно вводить какие-то дополнительные меры защиты, тот же пин-код, пароль, смс. Здесь нужно учитывать, что из-за удобства мы можем получить массовое воровство денег со счетов клиентов, — высказал свое мнение президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.

Все риски селфи-идентификации обещают учесть в финальной версии. Ее доработкой уже занимаются российские специалисты.

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