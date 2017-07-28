В Перми на набережной отметят День дружбы
На празднике покажут спектакли под открытым небом.
На празднике покажут спектакли под открытым небом.
День дружбы отметят в Перми на набережной Камы.
Во время праздника пермяки смогут распечатать фотографии в инстабудке. Для жителей города также проведут бесплатные танцевальные
В ротонде на набережной установят телескоп, с помощью которого пермяки смогут увидеть Солнце. На празднике также выступят творческие коллективы и пройдёт дегустация национальных блюд.
Начнётся День дружбы на пермской набережной в 15.00.