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06:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на набережной отметят День дружбы

На празднике покажут спектакли под открытым небом.

День дружбы отметят в Перми на набережной Камы.

Во время праздника пермяки смогут распечатать фотографии в инстабудке. Для жителей города также проведут бесплатные танцевальные мастер-классы. Пермяки также смогут сделать своими руками браслеты дружбы. Для детей на набережной театр «Карабаска» покажет кукольные спектакли под открытым небом.

В ротонде на набережной установят телескоп, с помощью которого пермяки смогут увидеть Солнце. На празднике также выступят творческие коллективы и пройдёт дегустация национальных блюд.

Начнётся День дружбы на пермской набережной в 15.00.

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