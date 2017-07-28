В Перми на набережной отметят День дружбы

День дружбы отметят в Перми на набережной Камы.

Во время праздника пермяки смогут распечатать фотографии в инстабудке. Для жителей города также проведут бесплатные танцевальные мастер-классы. Пермяки также смогут сделать своими руками браслеты дружбы. Для детей на набережной театр «Карабаска» покажет кукольные спектакли под открытым небом.

В ротонде на набережной установят телескоп, с помощью которого пермяки смогут увидеть Солнце. На празднике также выступят творческие коллективы и пройдёт дегустация национальных блюд.