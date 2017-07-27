Несколько парашютистов приземлились в центре Минска
Вертолет, с которого прыгали парашютисты, сделал несколько заходов для их сброса.
Вертолет, с которого прыгали парашютисты, сделал несколько заходов для их сброса.
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Несколько парашютистов приземлились в центре Минска в рамках тренировки к празднованию в белорусской столице Дня десантника, передает корреспондент Sputnik.
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Как передает корреспондент Sputnik, парашютисты садились на площадку возле ТЦ Galleria Minsk, ориентируясь на цветной дым.
Вертолет, с которого прыгали парашютисты, сделал несколько заходов для их сброса.
Сейчас минчане активно делятся фото с места события в социальных сетях.
День ВДВ традиционно отмечается в Беларуси ежегодно 2 августа. В этот день военнослужащие приходят на Остров слез в Минске, чтобы отдать дань памяти своим погибшим товарищам. Гуляния обычно организовываются в столичных парках — Горького и Челюскинцев.