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21:47 (мск), источник: Sputnik.by

Несколько парашютистов приземлились в центре Минска

Вертолет, с которого прыгали парашютисты, сделал несколько заходов для их сброса.

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Несколько парашютистов приземлились в центре Минска в рамках тренировки к празднованию в белорусской столице Дня десантника, передает корреспондент Sputnik.

День Воздушно-десантных войск будет отмечаться в Беларуси 2 августа, но праздничные мероприятия для горожан с выступлениями военных состоятся в субботу 29 июля — сейчас на Свислочи проводятся приготовления, в том числе на воду был спущен военный понтон.

Как передает корреспондент Sputnik, парашютисты садились на площадку возле ТЦ Galleria Minsk, ориентируясь на цветной дым.

Вертолет, с которого прыгали парашютисты, сделал несколько заходов для их сброса.

Сейчас минчане активно делятся фото с места события в социальных сетях.

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День ВДВ традиционно отмечается в Беларуси ежегодно 2 августа. В этот день военнослужащие приходят на Остров слез в Минске, чтобы отдать дань памяти своим погибшим товарищам. Гуляния обычно организовываются в столичных парках — Горького и Челюскинцев.

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