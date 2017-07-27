МИНСК, 27 июл — Sputnik. Несколько парашютистов приземлились в центре Минска в рамках тренировки к празднованию в белорусской столице Дня десантника, передает корреспондент Sputnik.

День Воздушно-десантных войск будет отмечаться в Беларуси 2 августа, но праздничные мероприятия для горожан с выступлениями военных состоятся в субботу 29 июля — сейчас на Свислочи проводятся приготовления, в том числе на воду был спущен военный понтон.

Как передает корреспондент Sputnik, парашютисты садились на площадку возле ТЦ Galleria Minsk, ориентируясь на цветной дым.

Вертолет, с которого прыгали парашютисты, сделал несколько заходов для их сброса.

Сейчас минчане активно делятся фото с места события в социальных сетях.