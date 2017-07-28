Прощание с Ханией Фархи пройдет в родном селе в Башкирии

Затем гражданская панихида состоится в районном Доме культуры в Верхних Татышлах, сообщает БСТ.

После этого тело знаменитости перевезут в Казань. Ханию Фархи похоронят на Ново-Татарском кладбище. На данный момент дата и время похорон уточняются.

Народная артистка Башкортостана и Татарстана скоропостижно скончалась в четверг на 58-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.