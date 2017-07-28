Прощание с Ханией Фархи пройдет в родном селе в Башкирии
В пятницу в селе Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкортостана состоится церемония прощания с известной певицей Ханией Фархи.
В пятницу в селе Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкортостана состоится церемония прощания с известной певицей Ханией Фархи.
Затем гражданская панихида состоится в районном Доме культуры в Верхних Татышлах, сообщает БСТ.
После этого тело знаменитости перевезут в Казань. Ханию Фархи похоронят на
Народная артистка Башкортостана и Татарстана скоропостижно скончалась в четверг на 58-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Хания Биктагирова родилась в Татышлинском районе Башкирии 30 мая 1960 года. Она — многократная обладательница национальной музыкальной премии «Золотой Барс», участница конкурсов «Башкорт йыры». Артистка пользовалась заслуженной популярностью и настоящей народной любовью не только в двух республиках, но и далеко за ее пределами.