Зловонное озеро у Патрокла во Владивостоке может подпортить репутацию ВЭФ
О том, что по пути на остров Русский гости форума непременно почуют запах нечистот, жители микрорайона написали Трутневу и Галушке.
О том, что по пути на остров Русский гости форума непременно почуют запах нечистот, жители микрорайона написали Трутневу и Галушке.
Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.
Подпортить репутацию третьего Восточного экономического форума, который пройдет
После публикации PrimaMedia о критическом состоянии реликтового озера на проблему обратили внимание многие СМИ, однако пока что поднятого резонанса недостаточно —
Запросы в надзорные органы результата тоже пока не дают и напоминают перевод «стрелок». Так, Роспотребнадзор ответили отпиской о том, что это не сфера работы управления, и направил в краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды тоже не стал помогать решить проблему. Ссылаясь на приказы и постановления 2015 года, в департаменте заявили, что государственный контроль и надзор за юрлицами, гражданами и предпринимателями, ведущими
Как ранее уже ответили в мэрии (об этом писало PrimaMedia), имущественный комплекс систем водоснабжения и водоотведения Владивостока принадлежит Приморскому краю, находится в хозяйственном ведении «Примводоканала», а «Дальспецстрой» по окончании строительства домов микрорайона Патрокла сети и сооружения водоснабжения и водоотведения ему не передал, администрация Владивостока инициировала передачу этих сетей краю.
По линии властей обивание порогов зашло в тупик. Чтобы промотивировать их и имеющие отношение к проблеме компании, жители микрорайона решили придать теме федеральную значимость:
Обращения с просьбой помочь со зловонным озером, расположенном по пути на остров Русский, они написали в адрес Юрия Трутнева и Александра Галушки. О движении вопроса, запросах в ведомства и полученных ответах активист из числа жителей микрорайона Патрокл отчитывается здесь.
Восточный экономический форум в этом году проводится под девизом «Дальний Восток: создавая новую реальность». На мероприятии вновь обсудят инвестиционные возможности региона и сотрудничество с соседними странами. В рамках третьего ВЭФ запланировано проведение пяти международных
Напомним, тревогу забили жильцы многоэтажных домов на улице, которой недавно присвоили название Сочинская: безымянное озеро, на некоторых картах отмеченное как Торфянка и расположенное между бухтами Патрокл и Соболь, загрязняют нечистоты. Это одно из трех естественных озер Владивостока (два других — Черепашье и Чан), остальные имеют искусственное происхождение. Экологи утверждают, что озеро реликтовое, а его возраст составляет 5−5,5 тысяч лет.