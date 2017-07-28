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03:49 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Зловонное озеро у Патрокла во Владивостоке может подпортить репутацию ВЭФ

О том, что по пути на остров Русский гости форума непременно почуют запах нечистот, жители микрорайона написали Трутневу и Галушке.

Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Подпортить репутацию третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6—7 сентября на острове Русском, может безымянное озеро рядом с бухтой Патрокл. В реликтовый водоем по-прежнему продолжают попадать нечистоты из неисправной канализации, сильный неприятный запах чувствуется с дороги, по которой менее, чем через полтора месяца поедут высокопоставленные гости. В надежде, что проблему решат хотя бы ради них, жители микрорайона направили обращения полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и главе минвостокразвития Александру Галушке, сообщает ИА PrimaMedia.

После публикации PrimaMedia о критическом состоянии реликтового озера на проблему обратили внимание многие СМИ, однако пока что поднятого резонанса недостаточно — из-за юридических тонкостей канализация, источающая нечистоты в водоем, остается бесхозной. Совместная проверка сотрудников администрации Владивостока, КГУП «Приморский водоканал» и «ГВСУ-6» (бывший «Дальспецстрой») зловонной течи не обнаружила.

Запросы в надзорные органы результата тоже пока не дают и напоминают перевод «стрелок». Так, Роспотребнадзор ответили отпиской о том, что это не сфера работы управления, и направил в краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Краевой департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды тоже не стал помогать решить проблему. Ссылаясь на приказы и постановления 2015 года, в департаменте заявили, что государственный контроль и надзор за юрлицами, гражданами и предпринимателями, ведущими какую-либо деятельности в акватории внутренних морских вод РФ, граничащих с Приморьем (и еще несколькими регионами), ведет Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. За организацию же коммунальных удобств, включая водоотведение, во Владивостоке отвечает администрация города.

Как ранее уже ответили в мэрии (об этом писало PrimaMedia), имущественный комплекс систем водоснабжения и водоотведения Владивостока принадлежит Приморскому краю, находится в хозяйственном ведении «Примводоканала», а «Дальспецстрой» по окончании строительства домов микрорайона Патрокла сети и сооружения водоснабжения и водоотведения ему не передал, администрация Владивостока инициировала передачу этих сетей краю.

По линии властей обивание порогов зашло в тупик. Чтобы промотивировать их и имеющие отношение к проблеме компании, жители микрорайона решили придать теме федеральную значимость:

Обращения с просьбой помочь со зловонным озером, расположенном по пути на остров Русский, они написали в адрес Юрия Трутнева и Александра Галушки. О движении вопроса, запросах в ведомства и полученных ответах активист из числа жителей микрорайона Патрокл отчитывается здесь.

Восточный экономический форум в этом году проводится под девизом «Дальний Восток: создавая новую реальность». На мероприятии вновь обсудят инвестиционные возможности региона и сотрудничество с соседними странами. В рамках третьего ВЭФ запланировано проведение пяти международных бизнес-диалогов при участии инвесторов из Индии, Японии, Китая, Республики Корея и стран АСЕАН. Посетят Владивосток и главы государств: президент РФ Владимир Путин, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, может приехать президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Напомним, тревогу забили жильцы многоэтажных домов на улице, которой недавно присвоили название Сочинская: безымянное озеро, на некоторых картах отмеченное как Торфянка и расположенное между бухтами Патрокл и Соболь, загрязняют нечистоты. Это одно из трех естественных озер Владивостока (два других — Черепашье и Чан), остальные имеют искусственное происхождение. Экологи утверждают, что озеро реликтовое, а его возраст составляет 5−5,5 тысяч лет.

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