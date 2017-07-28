Огромные очереди у касс Приморского океанариума стали обычным явлением

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Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

С начала лета Приморский океанариум переживает наплыв посетителей даже в будние дни, сообщает ИА PrimaMedia. Например, в первый рабочий день заведения на этой неделе — во вторник, 25 июля, — океанариум посетили 4,5 тысячи гостей. Поэтому очереди у касс океанариума стали обычным явлением. В учреждении планируют решить эту проблему сразу несколькими способами.

— Терминалы оплаты входных билетов будут запущены в сентябре. Что касается интернет-продаж, они стартуют в августе, тогда же во Владивостоке откроются дополнительные точки продаж билетов, — сообщили в пресс-службе Приморского океанариума.

Напомним, что касса на территории Приморского океанариума начала работать в октябре 2016 года. До этого билеты можно было приобрести в кассах Приморской краевой филармонии, ООО «Дальпартер» и ОАО «Приморское агентство авиационных компаний». Сейчас купить там билеты нельзя, необходимо ехать в сам океанариум, причем дважды. Ведь с недавнего времени океанариум открыл предварительную продажу билетов за пять дней, и некоторые граждане предпочитают приезжать во вторник и среду, чтобы купить билет на выходные.

Впрочем, как утверждают в заведении, таких людей немного, ведь купить билеты по-прежнему можно день в день, даже в выходные. А очереди в основном возникают прямо перед представлениями в дельфинарии (11.00 и в 15.00), так как количество билетов на них ограничено.