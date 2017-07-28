Огромные очереди у касс Приморского океанариума стали обычным явлением
Некоторые приезжают во вторник и среду, чтобы заранее купить билеты на представление в выходные дни (ФОТО).
Некоторые приезжают во вторник и среду, чтобы заранее купить билеты на представление в выходные дни (ФОТО).
Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.
С начала лета Приморский океанариум переживает наплыв посетителей даже в будние дни, сообщает ИА PrimaMedia. Например, в первый рабочий день заведения на этой неделе — во вторник, 25 июля, — океанариум посетили 4,5 тысячи гостей. Поэтому очереди у касс океанариума стали обычным явлением. В учреждении планируют решить эту проблему сразу несколькими способами.
— Терминалы оплаты входных билетов будут запущены в сентябре. Что касается
Напомним, что касса на территории Приморского океанариума начала работать в октябре 2016 года. До этого билеты можно было приобрести в кассах Приморской краевой филармонии, ООО «Дальпартер» и ОАО «Приморское агентство авиационных компаний». Сейчас купить там билеты нельзя, необходимо ехать в сам океанариум, причем дважды. Ведь с недавнего времени океанариум открыл предварительную продажу билетов за пять дней, и некоторые граждане предпочитают приезжать во вторник и среду, чтобы купить билет на выходные.
Впрочем, как утверждают в заведении, таких людей немного, ведь купить билеты
Отметим, что кассы находятся рядом с главным зданием Океанариума с 09.30 до 19.00. Вход в здание прекращается в 18.15. Океанариум открыт со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00.