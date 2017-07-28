Улицу Запарина в Хабаровске откроют к 3 августа

Подрядные организации, занятые реконструкцией тепловой камеры на пересечении улиц Ленина и Запарина в Хабаровске, переходят на двухсменный режим работы. Заменить тепловой узел, задвижки, смонтировать опоры и увеличить диаметр трубы с 800 до 1000 миллиметров им нужно к 3 августа.

«По материалам проблем нет, с рабочими тоже всё в порядке. Сейчас перейдём на две смены и в сроки, я думаю, уложимся уже с полным благоустройством участка. Главное, чтобы погода не подвела», — рассказал главный инженер Хабаровских тепловых сетей Денис Козуб.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за это лето в рамках подготовки к отопительному сезону в городе должны отремонтировать 9,8 километра магистральных трубопроводов и почти столько же — внутриквартальных. Несколько сегментов магистралей ТМ-25, ТМ-31 и ТМ-33 реконструируют. На трёх участках общей протяжённостью порядка трёх километров меняют существующие трубы на новые — большего диаметра. Это делают для увеличения пропускной способности, улучшения гидравлического режима и подключения к тепломагистралям новых потребителей.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, сейчас коммунальные объекты получают паспорта готовности к отопительному сезону.

«Мы идём даже с некоторым опережением графика. Всего паспорта готовности к зиме должны получить 4220 домов. Сейчас проверку прошли около 380 многоквартирных домовладений. Это девять от всего жилого фонда города. После получения паспортов готовности по объектам выдаётся паспорт готовности городу. Требования достаточно серьёзные. В этой связи нас беспокоит военное ведомство. Традиционно плохо к зиме готовится жилфонд министерства обороны», — отметил первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.