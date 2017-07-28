Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
На Украине пригрозили утопить Порошенко в золотом унитазе - СМИ
СМИ: Европу удивил огромный размер ракетоносца РФ
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Отпуск с дымком
03:32 (мск), источник: Восток Медиа

Улицу Запарина в Хабаровске откроют к 3 августа

Коммунальщики работают в две смены, чтобы завершить ремонт теплосетей в срок.

Подрядные организации, занятые реконструкцией тепловой камеры на пересечении улиц Ленина и Запарина в Хабаровске, переходят на двухсменный режим работы. Заменить тепловой узел, задвижки, смонтировать опоры и увеличить диаметр трубы с 800 до 1000 миллиметров им нужно к 3 августа.

«По материалам проблем нет, с рабочими тоже всё в порядке. Сейчас перейдём на две смены и в сроки, я думаю, уложимся уже с полным благоустройством участка. Главное, чтобы погода не подвела», — рассказал главный инженер Хабаровских тепловых сетей Денис Козуб.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за это лето в рамках подготовки к отопительному сезону в городе должны отремонтировать 9,8 километра магистральных трубопроводов и почти столько же — внутриквартальных. Несколько сегментов магистралей ТМ-25, ТМ-31 и ТМ-33 реконструируют. На трёх участках общей протяжённостью порядка трёх километров меняют существующие трубы на новые — большего диаметра. Это делают для увеличения пропускной способности, улучшения гидравлического режима и подключения к тепломагистралям новых потребителей.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, сейчас коммунальные объекты получают паспорта готовности к отопительному сезону.

«Мы идём даже с некоторым опережением графика. Всего паспорта готовности к зиме должны получить 4220 домов. Сейчас проверку прошли около 380 многоквартирных домовладений. Это девять от всего жилого фонда города. После получения паспортов готовности по объектам выдаётся паспорт готовности городу. Требования достаточно серьёзные. В этой связи нас беспокоит военное ведомство. Традиционно плохо к зиме готовится жилфонд министерства обороны», — отметил первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

Агентство сообщало, что сложнее всего обстоит ситуация в ДОСах. Сети там изношены полностью, на их восстановление потребуется почти два миллиарда рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
В Молдавии отказали во въезде российским артистам и депутату
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь