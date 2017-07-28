Сквер под видом ДВ гектара отдали бизнесвумен в поселке Ванино
Теперь за интересы жителей поселка борется прокуратура района, направив иск в суд.
Теперь за интересы жителей поселка борется прокуратура района, направив иск в суд.
Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.
Городской сквер в центре поселка Ванино в Хабаровском крае отдали в безвозмездное пользование под видом «дальневосточного гектара». Теперь права жителей на отдых в излюбленном месте отстаивает прокуратура, подав суд в иск, сообщила корр. ИА AmurMedia жительница Ванино, член инициативной группы Людмила Протасова.
— Мы совершенно случайно узнали, что наш скверик в центре Ванино отдали
При этом сквер вовсе не заброшенная территория у черта на куличках. Это небольшая зеленая зона в центре поселка, которых в Ванино не так уж много.
— Там проложены асфальтовые дорожки, растут 40-летние деревья, стоят лавочки, продается мороженое. Люди поднимаются с вокзала и здесь сидят отдыхают. Напротив расположен офис «Сбербанка», Дом книги. Да, сквер небольшой, но там всегда есть люди. Какая была острая необходимость его отдавать? Понятно, когда неокультуренные участки отдают, но этот! Ведь в Ванино много других действительно заброшенных участков, которые можно было отдать, а отдали сквер в центре. Вот так потихоньку весь Ванино по кускам и раздадут! — возмущена пенсионерка Людмила Протасова.
По ее словам, в кадастровом паспорте этот участок
— Наш глава отлично знал, что это за участок, знал, что он не пустующий, так что это упущение исключительно администрации. И еще надо разобраться, как так получилось, — говорят ванинцы.
Как член инициативной группы Людмила Протасова отправилась в поисках справедливости по инстанциям. В администрации поселка, по ее словам, ей ответили, что все законно, в администрации района сообщили, что бессильны
— Спасибо прокуратуре, но теперь у нас есть настоящая надежда, что суд примет решение в нашу пользу, и сквер к нам вернется, — говорят ванинцы.
Стоит отметить, что для Ванино это не первое случай, когда выданный ДВ гектар вызывает вопросы. Ранее ОНФ уже выказывал сомнения по поводу другого участка в поселке.