Сквер под видом ДВ гектара отдали бизнесвумен в поселке Ванино

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Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.

Городской сквер в центре поселка Ванино в Хабаровском крае отдали в безвозмездное пользование под видом «дальневосточного гектара». Теперь права жителей на отдых в излюбленном месте отстаивает прокуратура, подав суд в иск, сообщила корр. ИА AmurMedia жительница Ванино, член инициативной группы Людмила Протасова.

— Мы совершенно случайно узнали, что наш скверик в центре Ванино отдали какой-то предпринимательнице как «дальневосточный гектар», — рассказали ванинские активисты. — Что был оформлен договор и сквер площадью меньше полгектара бесплатно был отдан до 2022 года за обещание построить там то ли обувной, то ли какой-то другой магазин. И сейчас ходят рабочие по скверу и что-то проверяют, обстукивают, готовятся наш сквер перестроить.

При этом сквер вовсе не заброшенная территория у черта на куличках. Это небольшая зеленая зона в центре поселка, которых в Ванино не так уж много.

— Там проложены асфальтовые дорожки, растут 40-летние деревья, стоят лавочки, продается мороженое. Люди поднимаются с вокзала и здесь сидят отдыхают. Напротив расположен офис «Сбербанка», Дом книги. Да, сквер небольшой, но там всегда есть люди. Какая была острая необходимость его отдавать? Понятно, когда неокультуренные участки отдают, но этот! Ведь в Ванино много других действительно заброшенных участков, которые можно было отдать, а отдали сквер в центре. Вот так потихоньку весь Ванино по кускам и раздадут! — возмущена пенсионерка Людмила Протасова.

По ее словам, в кадастровом паспорте этот участок почему-то значился как пустующий.

— Наш глава отлично знал, что это за участок, знал, что он не пустующий, так что это упущение исключительно администрации. И еще надо разобраться, как так получилось, — говорят ванинцы.

Как член инициативной группы Людмила Протасова отправилась в поисках справедливости по инстанциям. В администрации поселка, по ее словам, ей ответили, что все законно, в администрации района сообщили, что бессильны что-либо предпринять, так как выделение участков под гектар в компетенции поселковой власти. И только в районной прокуратуре внимательно выслушали, проверили и — подали иск в суд, оспаривая законность сделки.

— Спасибо прокуратуре, но теперь у нас есть настоящая надежда, что суд примет решение в нашу пользу, и сквер к нам вернется, — говорят ванинцы.